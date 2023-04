Τουρκία: Το "μίνι-αεροπλανοφόρο" TCG Anadolu απέπλευσε για τη Μαύρη Θάλασσα

Απέπλευσε, σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης με προορισμό τη Μαύρη Θάλασσα, το νέο μικρό αεροπλανοφόρο της Τουρκίας, TCG Anadolu.

Καθώς το πλοίο περνούσε από τον Βόσπορο, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που βρισκόταν στο γραφείο του στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε χαιρέτισε από την ακτή το πλήρωμα.

Μάλιστα όπως συνοψίζει ο Ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, σχολίασε πως διάπλους του αναμένεται να δώσει "τα κατάλληλα μηνύματα".

Εξήγησε χαρακτηριστικά πως η Τουρκία στέλνει "τον φρουρό της Γαλάζιας Πατρίδας, το πλοίο Anadolu στη Μαύρη Θάλασσα".

LIVE - President Recep Tayyip Erdogan observes the TCG Anadolu, Türkiye’s largest warship and the world’s first unmanned combat aerial vehicle carrier, passing through the Istanbul Strait https://t.co/EGVA8YtDof