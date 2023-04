Παρίσι: Διαδηλωτές εισέβαλαν στη διαχειρίστρια χρηματιστηρίου Euronext

Εκατοντάδες διαδηλωτές στο Παρίσι εισέβαλαν στο κτίριο του διαχειριστή χρηματιστηρίου Euronext, στη συνοικία "La Defense", με τη γαλλική πρωτεύουσα να εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναβρασμό με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν πως οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να πληρώσουν για να "καλύψουν" τις συντάξεις.

JUST IN - Protesters invade Euronext, the Paris Stock Exchange after anger against Macron's pension reform pic.twitter.com/TixNnDFwno

"Μας λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι συντάξεις", είπε ένας συνδικαλιστής των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο στο Reuters. "Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη να πάρουν τα χρήματα από τις τσέπες των εργατών, υπάρχουν τέτοια στις τσέπες των δισεκατομμυριούχων".

Ανεμίζοντας σημαίες συνδικάτων και κρατώντας φωτοβολίδες, οι διαδηλωτές κατέλαβαν το κτίριο της Euronext, φωνάζοντας: "Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμη και αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ".

Επίσης, φώναξαν: "Μακρόν, παραιτήσου".

Protestors storm the Euronext Bourse building in La Défense district of Paris



Angry at Macron and his now-passed pensions reforms pic.twitter.com/MSKhv6OfM0