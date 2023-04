Δεν τα κατάφερε το Starship της SpaceX - εξερράγη μετά την απογείωση

Η SpaceX κατάφερε σήμερα να εκτοξεύσει τον πύραυλό της Starship, ωστόσο ο γιγάντιος πύραυλος εξερράγη λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρώτη μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση εκτοξεύτηκε με επιτυχία, σχεδόν 4 λεπτά μετά την απογείωση όμως ο πύραυλος εξερράγη.

Συγκεκριμένα, ο γιγάντιος πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Starbase, το ιδιωτικό διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας ενώ η κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου σχεδόν 4 μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχθηκε.

Σημειώνεται πως δεν υπήρχε πλήρωμα στο διαστημικό σκάφος.

Οπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία η έκρηξη δεν συνιστά αποτυχία για την εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Elon Musk, καθώς το γεγονός ότι ο πύραυλος αυτός, ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, κατάφερε να εκτοξευθεί συνιστά ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

O Elon Musk σε ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα εκτόξευσης και αναφέρει ότι "μάθαμε πολλά" για την επόμενη δοκιμή στους επόμενους μήνες.

