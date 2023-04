Σουδάν: Τουλάχιστον 25 νεκροί, 183 τραυματίες - Διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση πυρός

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.56

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 183 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις που μαίνονται σε όλο το Σουδάν, δήλωσε απόψε στο Reuters η Ένωση Ιατρών του Σουδάν.

Η ιατρική ένωση δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει εάν όλα τα θύματα είναι άμαχοι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ, τέσσερις στη γειτονική πόλη Ομντουρμάν, οκτώ στην πόλη Νιάλα, έξι στην πόλη Ελ-Ομπέιντ και πέντε στην πόλη Ελ Φάσερ, πρόσθεσε η πηγή.

Στο Χαρτούμ, όπου κανείς δεν βγαίνει έξω από το σπίτι του, εν μέσω των αδιάκοπων πυρών και εκρήξεων από το πρωί, γιατροί υπέρ της δημοκρατίας αυξάνουν τις εκκλήσεις μέσω Διαδικτύου για εθελοντές, κάνοντας λόγο για "μεγάλο αριθμό τραυματιών, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σοβαρά".

Οι εκκλήσεις για "άμεση" κατάπαυση του πυρός -- από τον ΟΗΕ, την Ουάσινγκτον, τη Μόσχα, την Αφρικανική Ένωση, τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και τον πρώην πρωθυπουργό Αμπντάλα Χάμντοκ -- κεντρικό πρόσωπο της διαδικασίας πολιτικής μετάβασης στη χώρα, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 2019-2021 -- δεν έχουν αποφέρει καρπούς.

#Sudan 🇸🇩: residents of #Khartoum woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city.



These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions.