Σοκαριστική δήλωση έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter, ο αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη δήλωση του Μεντβέντεφ "η Ουκρανία θα εξαφανισθεί γιατί κανένας δεν τη χρειάζεται".

Αναλυτικά η δήλωση του έχει ως εξής:

"Γιατί θα εξαφανιστεί η Ουκρανία; Γιατί κανείς δεν τη χρειάζεται."

1. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται την Ουκρανία. Η αναγκαστική υποστήριξη του ναζιστικού καθεστώτος, με εντολή του Αμερικανού μέντορα, έβαλε τους Ευρωπαίους σε μια οικονομική και πολιτική κόλαση. Και όλα αυτά για χάρη της υπο-ουκρανίας του Μπαντέρα (σ.σ. Ουκρανός συνεργάτης των ναζί κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην ΕΣΣΔ), που ούτε οι σνομπ, θρασύδειλοι Πολωνοί δεν την παίρνουν για έγκυρη χώρα, και ρίχνουν ξανά και ξανά το θέμα του anschluss (σ.σ. της ενσωμάτωσης) των δυτικών περιοχών της. Υπάρχει μια ωραία προοπτική μπροστά μας: να βάλουμε μόνιμα τα νεο-ουκρανικά αιμοβόρα παράσιτα στον παρηκμασμένο από την αρθρίτιδα λαιμό της ΕΕ. Αυτή θα είναι η οριστική πτώση της Ευρώπης, που κάποτε ήταν μεγαλοπρεπής, αλλά την έκλεψε ο εκφυλισμός.

2. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται την Ουκρανία. Είναι αλήθεια ότι οι στρατιωτικές εκστρατείες και οι κυρώσεις επιχειρούνται για λόγους δημοσίων σχέσεων από πολιτικούς φλύαρους, οι οποίοι έχουν προ πολλού πιστοποιήσει την ανικανότητα και την ανικανότητά τους. Ο μέσος Αμερικανός δεν καταλαβαίνει τι είναι η "Ουκρανία" και πού βρίσκεται "αυτή". Οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα δείξουν αυτή τη "δύναμη" στο χάρτη με την πρώτη λήψη. Γιατί το αμερικανικό κατεστημένο δεν θα επικεντρωθεί στον πληθωρισμό και τα εργασιακά ζητήματα, ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις πατρίδες τους, αντί για μια "χώρα 404" (σ.σ. "λάθος χώρα"), εν αγνοία τους; Γιατί τόσα πολλά λεφτά πηγαίνουν πέρα από τον ωκεανό;Αργά ή γρήγορα, θα το ζητήσουν αυτό. Τότε, η έφοδος στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021 θα μοιάζει με παιχνίδια προσκόπων.

3. Η Αφρική και η Λατινική Αμερική δεν χρειάζονται την Ουκρανία. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια που ξοδεύουν οι ΗΠΑ για άσκοπους αγώνες στην Ουκρανία, θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν πολλά αναπτυξιακά προγράμματα για τα κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Η Λατινική Αμερική είναι η αυλή των gringos - αυτό τρίβουν εδώ και δεκαετίες. Η Αφρική έχει υποφέρει από τη γενοκτονία και την αποικιακή εξάρτηση, που επέβαλαν οι πρώην δυτικοί δουλέμποροι. Γι' αυτό οι άνθρωποι των αφρικανικών καλύβων και των φαβέλων της Λατινικής Αμερικής θέτουν ένα πολύ λογικό ερώτημα: για τα προηγούμενα βάσανά τους και τη σημερινή τους πίστη, γιατί κάποιος άλλος ανταμείβεται - πολύ, πολύ μακριά;

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,…