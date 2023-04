Κίνα: Η αυτοκινητοβιομηχανία FAW Group εξήγαγε 15.000 οχήματα στο α' τρίμηνο του 2023 με ετήσια αύξηση 125%

Η αυτοκινητοβιομηχανία FAW Group Co., Ltd που έχει ηγετικό ρόλο στην κινεζική αγορά οχημάτων εξήγαγε 15.000 ολοκληρωμένα οχήματα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 καταγράφοντας ετήσια αύξηση 125%.

Το 2022, η αξία των εξαγωγών των θυγατρικών της, FAW Jiefang, FAW Benteng, αλλά και της εμπορικής μάρκας του οχήματος σεντάν Hongqi, που έχει ηγετικό ρόλο στην κινεζική αγορά οχημάτων κατέγραψε αύξηση ρεκόρ στα 6 δισεκατομμύρια γουάν (0,80 δισεκατομμύρια ευρώ) δήλωσε ο Γιανγκ Νταγιόνγκ πρόεδρος της China FAW Group Import and Export Co., Ltd.

Η εταιρία επιταχύνει την εξαγωγική προώθηση του Hongqi σε ξένες αγορές υψηλής τεχνολογικής ποιότητας, ενώ προγραμματίζει την αύξηση των πωλήσεων του Hongqi στο εξωτερικό σε ένα επίπεδο που θα ισοδυναμεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των συνολικών πωλήσεών του από το 2025, αλλά και 25% επί των συνολικών πωλήσεων του Hongqi από το 2030.

Ο κρατικός όμιλος FAW Group ιδρύθηκε το 1953 και έχει την έδρα του στην πόλη Τσανγκτσούν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Τζιλίν που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Κίνας και η οποία είναι γνωστή ως το λίκνο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ