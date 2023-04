Χαμόγελα σε Τουρκία - Κατεχόμενα για χάρτη που τουίταραν Φινλανδία και ΝΑΤΟ

Αφορμή να πανηγυρίσουν βρήκαν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο λόγος αυτή τη φορά δεν είναι η Ελλάδα, αλλά τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.

Αιτία είναι μια ανάρτηση που έγινε στον νατοϊκό λογαριασμό της Φινλανδίας στο Twitter.

"Κι έτσι ο χάρτης έγινε όλος πράσινος. Ειλικρινείς ευχαριστίες στους 30 συμμάχους που επικύρωσαν την υποψηφιότητα της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ", γράφει η ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από τον χάρτη της Ευρώπης με τις νατοϊκές χώρες χρωματισμένες με πράσινο.

And so the map turned all green.



Sincere thanks to all 30 Allies for ratifying Finland's #NATO membership.#FinlandNATO pic.twitter.com/JZ4HZ6ACqd