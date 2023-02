EE: Εγκρίθηκε το δέκατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει

Στην έγκριση του δέκατου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας προχώρησε η ΕΕ σήμερα μια ημέρα μετά την πρώτη επέτειο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία με τη δέσμευση να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα "μέχρι να απελευθερωθεί η Ουκρανία".

"Τώρα έχουμε τις πιο εκτεταμένες κυρώσεις από ποτέ - εξαντλώντας το πολεμικό οπλοστάσιο της Ρωσίας και χτυπώντας βαθιά την οικονομία της", δήλωσε στο Twitter η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I welcome the formal adoption of our 10th sanctions package against Russia.



We now have the most far-reaching sanctions ever - depleting Russia's war arsenal and biting deep into its economy.



We are also turning up the pressure on those trying to circumvent our sanctions. https://t.co/hh74CxvbCx