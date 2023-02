Τραγωδία σε Τουρκία και Συρία: Δύο σεισμοί 7,7 και 7,8 Ρίχτερ - Πάνω από 1.900 νεκροί και 6.000 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:34

Στο δράμα και την απόγνωση έχει βυθιστεί η Τουρκία. Ένας πανίσχυρος σεισμός ισχύος 7,8 βαθμών Ρίχτερ, στις 4.15 το πρωί της Δευτέρας, σκόρπισε τον θάνατο, διέλυσε εκατοντάδες κτήρια και παρέλυσε δεκάδες δήμους στην Τουρκία τη Δευτέρα το πρωί. Ο σεισμός χτύπησε και τη Συρία, σκοτώνοντας και εκεί δεκάδες ανθρώπους, ενώ έγινε αισθητός σε Ιράκ, Γεωργία, Ισραήλ, Συρία, Λίβανο, Αίγυπτο, και Κύπρο, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία. Μία νέα ισχυρή δόνηση 7,7 Ρίχτερ χτύπησε εκ νέου στις 12.39 (ώρα Ελλάδας). Δέκα λεπτά αργότερα, ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά με τρεις δονήσεις 5,9 Ρίχτερ, 5,7 και 5 Ρίχτερ. Μέσα σε ένα τέταρτο περί τις 14.00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) άλλοι τρεις σεισμοί 5,0, 5,6 και 5,7 βαθμών συνέχισαν να προκαλούν σοκ στην Τουρκία.

Όπως ανακοίνωσαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Τουρκίας, γύρω στις 14.00 (ώρα Ελλάδας) οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονται σε 1.121 στα Άδανα, στο Αντιγιαμάν, στη Μαλάτια, στο Καχρανμαρμαράς, στο Γκαζιάντεπ, ενώ υπάρχουν πάνω από 6.000 τραυματίες στη Σανλιούρφα, το Ντιγιάρμπακιρ, στα Άδανα, στο Αντιγιαμάν, στη Μαλάτια, στο Οσμάνιγε, στην Αλεξανδρέττα και στο Κιλίς.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα. Το USGS εκτίμησε ότι υπάρχουν 47% πιθανότητες ο τελικός αριθμός των απωλειών να ανέλθει ακόμα και στις 10.000. Όπως επισημαίνεται, στις περιοχές που έχουν πληγεί και σχεδόν ισοπεδοθεί διαμένουν περίπου 70.000 άνθρωποι και άλλες 540.000 σε κοντινές περιοχές που ένιωσαν τη δόνηση.

Το επίκεντρό του πρώτου βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή. Το επίκεντρο του δεύτερου εντοπίστηκε στα 67 χιλιόμετρα βόρεια του Καχραμανμαράς, με εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα!

Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Σε νεκροταφείο μετατράπηκαν ολόκληρες συνοικίες στη νότια και ανατολική Τουρκία, όπου εξαιτίας του καιρού, τα σωστικά συνεργεία παλεύουν να σώσουν ανθρώπους σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, δίνοντας μάχη με τον χρόνο να βρουν εγκλωβισμένους πριν παγώσουν. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την ορεινή περιοχή παραλύει τα κυριότερα αεροδρόμια στη Ντιγιάρμπακιρ και στη Μαλάτια, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές χιονοπτώσεις, με πολλούς από τους διασωθέντες να μη φορούν παρά πιτζάμες μέσα στο κρύο. "Ακούμε φωνές στα συντρίμμια. Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια", δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρεί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Μπροστά σε τόση καταστροφή κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί και προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμα και με γυμνά χέρια και κουβάδες.

Τα τηλέφωνα έχουν παραλύσει και σε δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού απηύθυνε έκκληση να μην τα χρησιμοποιούν οι κάτοικοι που είναι κοντά σε περιοχές που επλήγησαν.

Τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν μέχρι τις 8.35 το πρωί τουλάχιστον 42 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο εξ αυτών να μετριέται στους 6,6 βαθμούς Ρίχτερ. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Εξηγώντας την κατάσταση στη ζωντανή μετάδοση του CNN Türk, ο σεισμολόγος καθηγητής δρ. Σουκρού Ερσόι είπε: "Είμαι από το Χατάι, έχω συγγενείς στα συντρίμμια αυτή τη στιγμή. Ήμουν στο Χατάι πριν από 20 ημέρες. Έδωσα ένα συνέδριο για τον σεισμό. Δήλωσα ότι σε αυτό το μέρος κυοφορούνταν ένας μεγάλος σεισμός, και το ιστορικό έδειχνε προς τα εκεί. Όταν μίλησα με τις αρχές, μου είπαν ότι είχα δίκιο. Μακάρι να είχα κάνει λάθος.

Κτήρια καταστράφηκαν επίσης στις πόλεις Αντιγιαμάν, Ντιγιάρμπακιρ και Μαλάτια, σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, κάτι που εγείρει φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη βαρύτερος.

Στο Καχραμανμαράς ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουατ Οκτάι ανακοίνωσε 70 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 550 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια (Μελιτηνή), όπως δήλωσε το πρωί ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, έκανε λόγο για 18 νεκρούς και 200 τραυματίες στη δική του επαρχία.

