Hyundai Motor: Επενδύει 5,54 δισ. δολάρια για νέο εργοστάσιο ηλεκτρικά οχήματα και μπαταριών

Ο κ. Euisun Chung, Executive Chair του Hyundai Motor Group, o Κυβερνήτης Brian P. Kemp, υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας καθώς και πολιτειακοί και τοπικοί ηγέτες, κήρυξαν την έναρξη των εργασιών του Hyundai Motor Group Metaplant America. Η νέα παραγωγική μονάδα Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) κατασκευάζεται στην περιοχή του Bryan County Mega.

Η επένδυση των 5,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία και τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της περιλαμβάνει σχέδια για την παραγωγή μιας γκάμας καινοτόμων ηλεκτρικών (EV) οχημάτων Hyundai και Genesis καθώς και μια νέα μονάδα κατασκευής μπαταριών. Η HMGMA θα δημιουργήσει περισσότερες από 8.100 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια καθώς η εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει μια σταθερή αλυσίδα εφοδιασμού για μπαταρίες EV και άλλα εξαρτήματα EV στην αγορά των ΗΠΑ. Το νέο έξυπνο εργοστάσιο της HMGMA αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγική του δραστηριότητα το πρώτο εξάμηνο του 2025.

"Η Hyundai και ο λαός της πολιτείας της Georgia μοιράζονται πολλά κοινά: σεβασμό για τις ιστορίες μας, ευρηματικότητα, δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για την επόμενη γενιά", δήλωσε ο κ. Euisun Chung, Executive Chair του Hyundai Motor Group. "Σήμερα, τα ηλεκτρικά μας οχήματα αναγνωρίζονται ως τα καλύτερα στην κατηγορία τους και με αυτή τη συνεργασία, είμαστε αποφασισμένοι να γίνουμε παγκόσμιος ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Με το Hyundai Motor Group Metaplant America, θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε πέρα ​​από μια αυτοκινητοβιομηχανία στον κορυφαίο πάροχο λύσεων κινητικότητας στον κόσμο".

"Με θέσεις εργασίας και επενδύσεις ρεκόρ σε ολόκληρη την πολιτεία μας καθώς και βραβευμένα προγράμματα ανάπτυξης εργατικού δυναμικού και υποδομές, η οικονομία του Peach State φτάνει σε υψηλά επίπεδα", δήλωσε ο κυβερνήτης Brian Kemp. "Η συνεργασία μας με το Hyundai Motor Group και η πρωτοπορία αυτής της καινοτόμου μονάδας αποτελεί παράδειγμα αυτής της άνευ προηγουμένου επιτυχίας. Με μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη βελτίωση της ζωής και των μέσων διαβίωσης, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και να δούμε τον αντίκτυπό της τόσο σε αυτήν την κοινότητα όσο και στην πολιτεία μας συνολικά."

Περίπου ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ αναμένεται να επενδυθούν από μη συνεργαζόμενους προμηθευτές με το HMGMA. Μάθετε περισσότερα για το έργο στη διεύθυνση www.georgia.org/hyundaimotorgroup.

Ο Όμιλος Hyundai Motor θα ηγηθεί της ηλεκτροκίνησης στις ΗΠΑ

Το Hyundai Motor Group με τη νέα παραγωγική μονάδα θα ηγηθεί της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση στην αγορά των ΗΠΑ. Ο Όμιλος επιταχύνει τις προσπάθειες της ηλεκτροκίνησης με στόχο να διαθέτει 3,23 εκατομμύρια πλήρως ηλεκτρικά οχήματα ετησίως έως το 2030 σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Όμιλος σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής EV που θα διασφαλίζει μεγαλύτερο εφοδιασμό οχημάτων EV σε όλο τον κόσμο.

Με τις πρόσθετες παραγωγικές δυνατότητες ηλεκτρικών (EV) οχημάτων και μπαταριών στις ΗΠΑ, ο Όμιλος στοχεύει να διατηρήσει τη θέση του ως ένας από τους τρεις κορυφαίους παρόχους ηλεκτρικών (EV) οχημάτων στις ΗΠΑ. Ο Όμιλος σκοπεύει να ηγηθεί της ηλεκτροκίνησης όχι μόνο σε επίπεδο πωλήσεων αλλά και σε τεχνολογίες και λύσεις κινητικότητας βελτιστοποιημένες για την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η επένδυση είναι σύμφωνη με τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης των ΗΠΑ για επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης, καθώς οι παγκόσμιοι OEM ανακοινώνουν σχέδια για επέκταση της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικών (EV) οχημάτων στις ΗΠΑ. Πέρυσι, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία βάσει της οποίας οι πωλήσεις οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων έως το 2030 θα πρέπει να αποτελούν τις μισές τουλάχιστον πωλήσεις των νέων οχημάτων.

Το νέο εργοστάσιο θα διαθέτει ένα εξαιρετικά συνδεδεμένο, αυτοματοποιημένο και ευέλικτο σύστημα παραγωγής, το οποίο θα συνδέει οργανικά όλα τα στοιχεία του οικοσυστήματος των ηλεκτρικών οχημάτων. Η νέα εγκατάσταση θα αποτελεί μια έξυπνη μονάδα παραγωγής. Όλες οι διαδικασίες παραγωγής—συλλογή παραγγελιών, προμήθειες, logistics και παραγωγή— θα βελτιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων. Το καινοτόμο σύστημα παραγωγής θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος εργασίας με ρομπότ που θα βοηθούν τους εργαζόμενους.

Ως μέρος της δέσμευσης του Ομίλου για βιωσιμότητα, η μονάδα θα βασίζεται κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία της εγκατάστασης και στη χρήση τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών για την κάλυψη των απαιτήσεων RE100.

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης HMG

Εκτός από τη δέσμευσή τou να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες στη πολιτεία της Georgia, το HMG ανακοίνωσε νέες δράσεις στην τοπική οικονομία που θα προσφέρουν στην υγεία των τοπικών κοινοτήτων μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της. Οι δωρεές μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 1,54 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Δωρεές Hyundai και Genesis

Η Hyundai και η Genesis, μαζί με διάφορες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, έχουν δωρίσει 940.000 δολάρια ΗΠΑ σε τοπικούς οργανισμούς. Αυτό περιλαμβάνει προγράμματα μέσω των Hyundai Hope και Genesis Gives, όπου στο παρελθόν έχουν διαθέσει συλλογικά 120.000 δολάρια ΗΠΑ σε σχεδόν δέκα οργανισμούς που υποστηρίζουν τοπικές κοινότητες στην κομητεία Bryan και γύρω από αυτήν.

Οι νέες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

• Η Hyundai παρουσίασε το Georgia Tech, ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο τεχνολογικής έρευνας, με δωρεά 120.000 δολαρίων ΗΠΑ για την παροχή υποτροφιών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δύο υποτροφίες 15.000 δολαρίων ΗΠΑ θα χορηγηθούν σε επιλεγμένους φοιτητές.

• Η Hyundai Hope On Wheels, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501(c)(3) αφιερωμένος στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των θεραπειών για παιδιά που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, παρουσίασε επιχορηγήσεις 500.000 δολαρίων ΗΠΑ μέσω του Hyundai Scholar Hope και Young Investigator στο Νοσοκομείο Children's Healthcare of Atlanta για να συνεχίσει τη μακροχρόνια μάχη ενάντια στον παιδικό καρκίνο. Από το 1998, η Hyundai Hope On Wheels έχει διαθέσει 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την υποστήριξη περισσότερων από 1.100 υποτροφιών για την έρευνα για τον παιδικό καρκίνο.

• Το Genesis Inspiration Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501(c)(3) που δεσμεύεται να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, παρουσίασε δωρεές συνολικού ύψους 200.000 δολάρια ΗΠΑ σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με έδρα την πολιτεία της Georgia, το drawchange και το Paint Love. Το Genesis Inspiration Foundation έχει δωρίσει σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του το 2018.