Η Ρωσία υποχώρησε πλήρως από τη Χερσώνα - Η ουκρανική σημαία υψώθηκε ξανά στην πόλη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:16

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

Στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, το υπουργείο ανέφερε ότι όλες οι ρωσικές δυνάμεις και ο εξοπλισμός είχαν μεταφερθεί στην ανατολική, όχθη του Δνείπερου. Το υπουργείο ανέφερε ότι η απόσυρση είχε ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί στις 05.00 ώρα Μόσχας (04.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το υπουργείο δεν υπάρχει ούτε ίχνος από στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιώτης που να έχει μείνει στη δυτική πλευρά του ποταμού, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της περιοχής, τη Χερσώνα, και δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Ο Serhiy Khlan, μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Ουκρανίας για τη Χερσώνα, δήλωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός Ρώσων στρατιωτών πνίγηκε προσπαθώντας να διαφύγει από τη Χερσώνα, ενώ άλλοι είχαν αλλάξει σε καθημερινά ρούχα και προσπαθούσαν να κρυφτούν.

Η πόλη ήταν σχεδόν υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων, είπε. Συνέστησε στους κατοίκους να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τους εναπομείναντες Ρώσους στρατιώτες.

Σύμφωνα με φωτογραφίες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ουκρανική σημαία υψώθηκε και πάλι στην πόλη.

First images of Ukrainian flags raised in the centre of Kherson. According to local telegram channels, this is the work of the partisans pic.twitter.com/cCOYUBMw9N