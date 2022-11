"Ναυάγησε" η διάσωση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομίσματα FTX από την Binance

"Ναυάγησε” πριν καλά καλά ανακοινωθεί το deal για τη διάσωση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX από τον ηγέτη του κλάδου Binance, καθώς η τελευταία έκανε γνωστό ότι αποσύρεται από τη συμφωνία μετά τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η Binance μόλις εχθές ανακοίνωσε ότι σύναψε μη δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της μη αμερικανικής μονάδας του ανταλλακτηρίου FTX, προκειμένου να βοηθήσει την ομοειδή εταιρεία να καλύψει μια "σημαντική απώλεια ρευστότητας”.

"Ως αποτέλεσμα της δέουσας επιμέλειας, καθώς και των τελευταίων ειδήσεων σχετικά με κακοδιαχείριση κεφαλαίων πελατών και υποτιθέμενες έρευνες αρχών των ΗΠΑ, αποφασίσαμε ότι δεν θα επιδιώξουμε την πιθανή εξαγορά του FTX.com", ανέφερε η Binance μέσω ανάρτησής της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter την Τετάρτη, την ώρα που έκλεισε το αμερικανικό χρηματιστήριο.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f .

Η Binance ανέφερε ότι ήλπιζε "να υποστηρίξει τους πελάτης της FTX παρέχοντας ρευστότητα", αλλά πρόσθεσε ότι αυτά που ανακάλυψε (κατά τη δέουσα επιμέλεια) ήταν (πέραν του ελέγχου της ή της ικανότητάς της να βοηθήσει".

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι κάθε φορά που "ένας σημαντικός παίκτης του κλάδου" αποτυγχάνει, αυτοί που τελικά επηρεάζονται αρνητικά είναι οι χρήστες και οι πελάτες. Ωστόσο, τόνισε ότι όσο το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεχίζει να αναπτύσσεται και ο κλάδος κινείται "προς ευρύτερη αποκέντρωση", το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων "θα γίνεται ισχυρότερο".

Every time a major player in an industry fails, retail consumers will suffer. We have seen over the last several years that the crypto ecosystem is becoming more resilient and we believe in time that outliers that misuse user funds will be weeded out by the free market.