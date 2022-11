Β. Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο την Τετάρτη, με τη Σεούλ να ανακοινώνει ότι εντόπισε συντρίμμια από προηγούμενη εκτόξευση ενός πυραύλου εδάφους-αέρος SA-5 της σοβιετικής εποχής.

Το Γενικό Επιτελείο της Σεούλ δήλωσε ότι εντόπισε την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως το εύρος πτήσης του βλήματος.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας εντόπισε επίσης τον πύραυλο και δήλωσε ότι φαίνεται να έπεσε στη θάλασσα λίγα λεπτά μετά την πρώτη αναφορά για την εκτόξευση.

Η εκτόξευση έγινε αφού η Νότια Κορέα ολοκλήρωσε την ανάλυση αυτού που αρχικά είχε πει ότι ήταν μέρος ενός βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς (SRBM) που προσγειώθηκε κοντά στα ύδατα της Νότιας Κορέας την περασμένη εβδομάδα.

Η ανάλυση, ωστόσο, έδειξε ότι το κομμάτι, μήκους περίπου 3 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων, ήταν μέρος ενός αντιαεροπορικού πυραύλου SA-5, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενο την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του.

Το υπουργείο καταδίκασε την εκτόξευση του πυραύλου, χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση του στρατιωτικού συμφώνου του 2018 που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα που υποδαυλίζει τις συνοριακές εντάσεις.

"Αυτή η εκτόξευση του πυραύλου SA-5 ήταν μια σαφώς σκόπιμη, σκόπιμη πρόκληση", ανέφερε σε ανακοίνωσή του. "Ο SA-5 έχει χαρακτηριστικά πυραύλου εδάφους-εδάφους και η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει παρόμοιους πυραύλους στην Ουκρανία για επιθέσεις".

Ο στρατός της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις ήταν προσομοιωμένα πλήγματα κατά της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρίνοντας τις ασκήσεις τους ως "επικίνδυνη, επιθετική πολεμική άσκηση".

Ο SA-5 είναι ένας πύραυλος αεράμυνας που αρχικά σχεδιάστηκε από τη Σοβιετική Ένωση, όπου ονομάστηκε S-200, για την κατάρριψη στρατηγικών βομβαρδιστικών και άλλων στόχων μεγάλου ύψους.

Ο πύραυλος εξήχθη σε όλο τον κόσμο και εξακολουθεί να βρίσκεται σε τουλάχιστον δώδεκα χώρες, σύμφωνα με το Missile Defense Project του Center for Strategic and International Studies.

Η Βόρεια Κορέα παρέλαβε συστήματα SA-5 στα μέσα της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με το βιβλίο "The Armed Forces of North Korea: On the Path of Songun", μια έρευνα του 2020 από Ολλανδούς ερευνητές.