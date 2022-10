Τέταρτη ημέρα κερδών για τον Stoxx 600

Σε ανοδικό έδαφος έκλεισε την Τρίτη ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, στο θετικό κλίμα που έχουν διαμορφώσει στις παγκόσμιες αγορές οι θετικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ και η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει το δημοσιονομικό σχέδιο που προκάλεσε τις προηγούμενες εβδομάδες έντονους κλυδωνισμούς τα ομόλογα της χώρας.

Ο STOXX 600 με άνοδο 0,3% έκλεισε στις 399,84 μονάδες. Τη Δευτέρα ο δείκτης σημείωσε άλμα 1,8% μετά τις ανακοινώσεις του νέου υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας, Τζέρεμι Χαντ, με τις οποίες αντιστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιονομικών διακηρύξεων της πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

Η ίδια η Τρας ζήτησε εξάλλου συγγνώμη για τα "λάθη" που έγιναν στις πρώτες έξι εβδομάδες της θητείας της ως επικεφαλής της κυβέρνησης. Το δημοσιονομικό σχέδιο που είχε παρουσιάσει αρχικά η Τρας προέβλεπε μεγάλες περικοπές φόρων και νέο δανεισμό για την κάλυψη της τρύπας που θα δημιουργούσε στον προϋπολογισμό η μείωση των φορολογικών εσόδων. Τα βρετανικά ομόλογα κατρακύλησαν μετά την παρουσίαση του σχεδίου αναγκάζοντας την Τράπεζα της Αγγλίας να παρέμβει.

Ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,9% και έκλεισε στις 12.765,61 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,4% στις 6.067,00 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 0,2% στις 6.936,74 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κέρδισε 0,9%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,7%.

Ώθηση στην επενδυτική ψυχολογία έχουν δώσει και οι ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα τριμήνου, με τους αμερικανικούς τραπεζικούς κολοσσούς Bank of America και Bank of New York Mellon χθες και Goldman Sachs Group σήμερα να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στην Ευρώπη, η γαλλική Publicis Groupe σημείωσε άλμα 2,3% μετά την ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για το σύνολο του έτους, για δεύτερη φορά φέτος.

Ράλι 12% σημείωσε εξάλλου ο τίτλος της σουηδικής Avanza Bank μετά την ανακοίνωση ισχυρών κερδών και εσόδων για το γ' τρίμηνο. Η Nordnet στη Δανία σημείωσε άλμα 8,3%.

Ισχυρά κέρδη 6,4% κατέγραψε εξάλλου η Telecom Italia εν μέσω δημοσιευμάτων ότι το fund CVC ενδεχομένως να παρουσιάσει μια προσφορά για την πλήρη εξαγορά της ιταλικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας