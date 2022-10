Ρωσικό μαχητικό συνετρίβη σε πολυόροφο κτίριο στην πόλη Γεΐσκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:00

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από τη συντριβή ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε κατοικημένη συνοικία στη ρωσική πόλη Γεΐσκ σήμερα το απόγευμα.

Η συντριβή προκάλεσε γιγαντιαία φωτιά σε ένα κτίριο στην πόλη που βρίσκεται στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, κοντά στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ και τις τοπικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυόροφο κτίριο.

#Yeisk, #ruSSia. #ruSSian military plane made an unplanned landing straight into residential building.....

Lack of skilled pilots?#Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineWar #ruSSia pic.twitter.com/chDj8cCTjX