Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βόρεια Τουρκία - Τουλάχιστον 49 εργαζόμενοι είναι εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον 49 εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί στις στοές έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα ανθρακωρυχείο, στην Αμάσρα της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπαρτίν, Νουρτάτς Αρσλάν, είπε ότι οκτώ ανθρακωρύχοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους όμως 44 βρίσκονται σε βάθος 300 μέτρων από την είσοδο και άλλοι 5 σε βάθος 350 μέτρων. "Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται", πρόσθεσε.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε στις 18.15 τοπική ώρα, σε βάθος 300 μέτρων από την είσοδο του ορυχείου, πιστεύεται ότι οφείλεται σε έναν μετασχηματιστή. Το ορυχείο ανήκει στην κρατική Turkish Hard Coal Entrprises, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD) της Τουρκίας.

Nearly 50 people were trapped after an explosion inside a coal mine in northern Turkey on Friday. The cause of the blast in the Black Sea coastal province of Bartin was not immediately known. #Turkey #CoalMineExplosion pic.twitter.com/bSZD5giOnG