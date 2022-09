Ερντογάν: Η Ελλάδα έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο μεταναστών

Ολομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι η χώρα μας έχει "μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο μεταναστών".

Ο Τ. Ερντογάν παρουσίασε μάλιστα φωτογραφίες νεκρών βρεφών για τα οποία ισχυρίστηκε ότι είναι το αποτέλεσμα των βίαιων επαναπροωθήσεων του ελληνικού λιμενικού.

"Βλέπουμε ότι οι επιθετικές πολιτικές της Ελλάδας απέναντι στους παράτυπους μετανάστες εντείνονται. Ενώ η Τουρκία προσπαθεί να αποτρέψει άλλες περιπτώσεις όπως του μικρού Αϊλάν, η Ελλάδα συνεχίζει να τους επαναπροωθεί (pushback)", είπε, προσθέτοντας ότι δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε ελληνικές απωθήσεις την περασμένη εβδομάδα.

Περιφέροντας τις φωτογραφίες υποστήριξε ότι απεικονίζουν "σε δύο βρέφη 9 και 4 μηνών τα οποία πνίγηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Αιγαίο όταν το ελληνικό λιμενικό αναχαίτισε σκάφος που μετέφερε μετανάστες από τον Λίβανο στην Ιταλία".

