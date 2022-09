Η EDPR εγκαινιάζει νέο αιολικό πάρκο στην Ιταλία

Το αιολικό πάρκο Craco-Stigliano στη Basilicata της Ιταλίας εγκαινίασε η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο.

Στην εγκατάσταση Craco-Stigliano λειτουργούν 10 ανεμογεννήτριες ισχύος 3,5 MW έκαστη, με συνολική ισχύ 35 MW. Το αιολικό πάρκο θα είναι σε θέση να παράγει 79GWh/έτος, με αποτέλεσμα την ετήσια αποφυγή 37.250 τόνων εκπομπών CO2, και θα παρέχει ενέργεια σε 26.280 νοικοκυριά. Εκτός από το αιολικό πάρκο, η EDPR έχει επίσης κατασκευάσει την υποδομή για τη σύνδεση με το δίκτυο, όπου το πάρκο συνδέθηκε στα τέλη Αυγούστου. Με τη νέα αυτή εγκατάσταση, η συνολική εγκατεστημένη ισχύ της EDPR στην Ιταλία ανέρχεται στα 463 MW.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο διευθύνων σύμβουλος της EDPR, Miguel Stilwell d'Andrade, δήλωσε: "Η ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η Ευρώπη και η ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία, μας ωθούν να εντείνουμε τη δέσμευσή μας για την προμήθεια και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με τα εγκαίνια αυτού του νέου αιολικού πάρκου η EDP συμβάλλει γεμάτη περηφάνεια στο να καταστεί η Ιταλία πιο πράσινη και ενεργειακά ανεξάρτητη."

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Francesco Micucci, δήμαρχος του Stigliano και ο Vincenzo Lacopeta, δήμαρχος του Craco, ο οποίος δήλωσε: "Είμαστε περήφανοι που συνεισφέρουμε ως κοινότητα σε αυτόν τον σπουδαίο σκοπό εθνικού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω έργο αποτελεί σαφή απόδειξη της αφοσίωσης της περιοχής μας στην περιβαλλοντική άμυνα και τη βιωσιμότητα."

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Duarte Bello, Chief Operating Officer της EDPR για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, και ο Roberto Pasqua, Γενικός Διευθυντής της EDPR Ιταλίας, καθώς και μαθητές από τοπικά δημοτικά σχολεία.

Το αιολικό πάρκο Craco-Stigliano ενδυναμώνει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της EDPR και των ιταλικών εδαφών. Η εταιρεία έχει παρουσία στη χώρα με πληθώρα αιολικών πάρκων και πρόσφατα ξεκίνησε την εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης "Energy together. The renewable energy tour in Italy" για να δώσει στους Ιταλούς πολίτες την ευκαιρία να γίνουν μέρος της ενεργειακής μετάβασης, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη σύνδεση με τις περιοχές.

Η EDPR δεσμεύεται, επίσης, να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης για τους νέους, ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η παρουσία αιολικών πάρκων στην περιοχή.