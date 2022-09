Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών στην Ταϊβάν - Κατέρρευσαν κτίρια, δρόμοι χωρίστηκαν στα δύο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:36

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το οποίο είναι αραιοκατοικημένο, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός --που σημειώθηκε στις 14:44 (τοπική ώρα και 09:44 ώρα Ελλάδας)-- είχε μέγεθος 6,8 βαθμών, επισημαίνοντας ότι το επίκεντρό του ήταν περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της πόληςΤαϊτούνγκ και το εστιακό του βάθος 10 χιλιόμετρα.

Το USGS ανακοίνωσε αργότερα ότι ο σεισμός ήταν 6,9 βαθμών.

Τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν μετέδωσαν ότι στην πόλη Γιούλι ένα χαμηλό κτίριο το οποίο στέγαζε ένα παντοπωλείο κατέρρευσε και έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό όσων βρίσκονται στα ερείπια.

Νωρίτερα σήμερα το USGS είχε ανακοινώσει ότι σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών έπληξε το Σάββατο το βράδυ τις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου και είχε επίκεντρο περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ταϊτούνγκ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Another video of a bridge in #Hualien twisted up and dumped on one side.

7.2-magnitude #earthquake strikes off east cost of #Taiwan: USGSpic.twitter.com/HJHFEn3VBi