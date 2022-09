Οργή Τουρκίας για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο: "Να επανεξετάσουν την απόφαση οι ΗΠΑ"

Την έντονη αντίδρασή της για την απόφαση των ΗΠΑ να γίνει άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο εκφράζει με ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη απόφαση "έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας των δύο πλευρών στο νησί".

Στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί τις ΗΠΑ "να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση και να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη πολιτική απέναντι στις δύο πλευρές στο νησί".

"Καταδικάζουμε έντονα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της απόφασης που έλαβαν οι ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2020 για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την ελληνοκυπριακή διοίκηση.

Υποστηρίζουμε πλήρως την αντίδραση των αρχών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) σχετικά με την εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση αυτή, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας των δύο πλευρών στο νησί, και η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την αδιαλλαξία της ελληνοκυπριακής πλευράς, θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος και θα οδηγήσει σε μια κούρσα εξοπλισμών στο νησί, βλάπτοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση και να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη πολιτική απέναντι στις δύο πλευρές στο νησί.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα πρέπει να επαναβεβαιώσει την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από τις Συμφωνίες του 1959-60, και να ενεργήσει αναλόγως.

Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκική Δημοκρατία, ως εγγυήτρια χώρα, σύμφωνα με τις νομικές και ιστορικές της ευθύνες, θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ύπαρξη, την ασφάλεια και τη γαλήνη των Τουρκοκυπρίων, με όλα τα μέσα".

Press Release Regarding the U.S. Decision to Lift the Arms Embargo on the Greek Cypriot Administration https://t.co/WY6WToFQql pic.twitter.com/Q8khwoagAV