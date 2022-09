Έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ - Βασιλιάς ο Κάρολος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.51

Η βασίλισσα Ελισάβετ η Β' του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από 70 χρόνια στον θρόνο της Βρετανίας και πολλών άλλων χωρών της πάλαι ποτέ Βρετανικής Αυτοκρατορίας, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση στον λογαριασμό της βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας στο Twitter αναφέρει:

Η βασίλισσα πέθανε "ειρηνικά" στην βασιλική οικεία στο Balmoral της Σκωτίας το απόγευμα.

Το βασιλικό ζεύγος, Κάρολος και Καμίλα, θα παραμείνει στο Balmoral απόψε και θα επιστρέψουν την Παρασκευή στο Λονδίνο.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W