Βρετανία: Ποιος θα πληρώσει τον "λογαριασμό" του πακέτου της Τρας για την ηλεκτρική ενέργεια;

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη ένα πακέτο ύψους δεκάδων δισ. στερλινών που έχει στόχο να αμβλύνει τις επιπτώσεις των λογαριακός ενέργειας στα νοικοκυριά της χώρας. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται πώς αυτό θα χρηματοδοτηθεί, όπως σημειώνει το CNBC.

Ειδικότερα η Τρας αναμένεται να ανακοινώσει το "πάγωμα” της τιμής της ενέργειας είτε το υφιστάμενο ύψος είτε στις 2.500 στερλίνες. Όπως ισχύει αυτήν την στιγμή, το ανώτατο όριο τιμών για τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξήσει τον μέσο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας των βρετανικών νοικοκυριών από τις 1.971 στερλίνες στις 3.549 στερλίνες τον χρόνο.

Η Τρας επεσήμανε ότι "θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος του Πούτιν” στην παρθενική ομιλία της ως πρωθυπουργός την Τρίτη το βράδυ. "Θα λάβω μέτρα αυτήν την εβδομάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους λογαριασμούς ενέργειας και να διασφαλίσω τον μελλοντικό μας ενεργειακό εφοδιασμό”, πρόσθεσε.

Το πακέτο της Βρετανίδας πρωθυπουργού πρόκειται να ανακοινωθεί σε μια περίοδο όπου περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν να σταματήσουν τις πληρωμένες των λογαριασμός ενέργειας την 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο ανώτατο όριο των τιμών ενέργειας.

Ο αριθμός των Βρετανών που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, ήτοι που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας, θα αγγίξει τα 12 εκατομμύρια νοικοκυριά (ήτοι το 42%) φέτος το χειμώνα, εάν δεν δοθεί οικονομική στήριξη, σύμφωνα με την ομάδα End Fuel Poverty Coalition.

Στα 180 δισ. στερλίνες το κόστος

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το ύψος του πακέτου δεν έχουν προς το παρόν αποκαλυφθεί. Οι αρχικές εκτιμήσεις ωστόσο κάνουν λόγο για μέτρα ύψους 100 δισ. στερλινών, αν και οι τελευταίες προβλέψεις της Deutsche Bank λένε ότι μπορεί να κινηθεί πιο κοντά στα 200 δισ. στερλίνες.

Η επενδυτική τράπεζα ανέβασε τον πήχη ως απόρροια των δημοσιευμάτων ότι η τιμή της ενέργειας θα "κλειδώσει” στο επίπεδο περίπου των 2.500 στερλινών και ότι το πακέτο θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα 40 δισ. στερλινών για την άμβλυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, που ανεβάζουν το συνολικό ύψος του πακέτου στα 180 δισ. στερλίνες. Σημειώνεται ότι αρχικά αναμενόταν ότι τα μέτρα θα αφορούν μόνο τη στήριξη των νοικοκυριών.

Το πακέτο θα κινείται στο ήμισυ της στήριξης που παρείχε η βρετανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και θα αντιστοιχεί σε κάτι περισσότερο από το 8% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την Deutsche Bank, που εκτιμά ότι θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

Στους φορολογούμενους ο "λογαριασμός”

Το πακέτο που πρόκειται να ανακοινώσει η Τρας δεν αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από το σχέδιο αντιμετώπισης που πρότειναν οι Εργατικοί στις 14 Αυγούστου.

Από ό,τι φαίνεται όμως θα έχει μια σημαντική διαφορά, καθώς οι Εργατικοί είχαν προτείνει τα μέτρα να χρηματοδοτηθούν από έναν έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου - πρόσταση όμως που η νέα πρωθυπουργός έχει απορρίψει.

"Είναι κατά ενός έκτακτου φόρου”, δήλωσε η Τρας κατά τη πρώτη ακρόασή της στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τετάρτη, προσθέτοντας: "Πιστεύω ότι είναι λάθος να εμποδίζουμε τις εταιρείες να επενδύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της οικονομίας”.

Η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας μέσω "φορολογικών περικοπών και μεταρρυθμίσεων” ήταν άλλωστε ένας από τους τρεις κεντρικούς άξονες της πολιτικής που ανέπτυξε η Τρας στην πρώτη της ομιλία ως πρωθυπουργός την Τρίτη. Οι άλλοι δύο ήταν η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και η βελτίωση του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας.

Ως εκ τούτου, το νέο ενεργειακό πακέτο πιθανότατα θα χρηματοδοτηθεί μέσω πρόσθετου κρατικού δανεισμού, που σημαίνει ότι τα απόνερα της οικονομικής στήριξης θα είναι αισθητά για αρκετές δεκαετίες, σύμφωνα με τον Christopher Dembik, επικεφαλής μακροοικονομικό αναλυτή στη Saxo Bank.

"Υπάρχει μόνο ένας δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει: να ανοίξει την πόρτα για ένα τεράστιο πακέτο τόνωσης και, μόλις διευθετηθεί η κρίση, να αυξήσει τη φορολογία”, εξήγησε ο Dembik.

Η Τρας από τη μεριά της υποστηρίζει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις "καταιγίδες” που αντιμετωπίζει η χώρα. "Αυτό είναι καλά νέα βραχυπρόθεσμα, αν και ο λογαριασμός θα πέσει τελικά στους ώμους των φορολογουμένων μακροπρόθεσμα και μπορεί να χρειαστούν γενιές για να αποπληρωθεί", τόνισε ο Dembik μιλώντας στο CNBC.