Σολτς - Μερτς διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τον προϋπολογισμό

Σε υψηλούς τόνους κύλησε η σημερινή συζήτηση στη γερμανική βουλή για τον προϋπολογισμό. Σάλο προκαλεί την ίδια ώρα δήλωσε του Ρόμπερτ Χάμπεκ περί πιθανού κύματος πτωχεύσεων τον χειμώνα.

Εβδομάδα προϋπολογισμού στη γερμανική Βουλή, η οποία μάλιστα ξεκίνησε σε πολύ υψηλούς τόνους. Μετά τη γερμανική τελετή μνήμης για τον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση πήραν κυριολεκτικά θέση μάχης, με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να εμφανίζεται έντονα μαχητικός ξαφνιάζοντας πολλούς, απαντώντας στην σκληρή κριτική του επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς για κακή διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.

Ο Όλαφ Σολτς υπεραμυνόμενος του τρίτου πακέτου ελαφρύνσεων και των έκτακτων αποφάσεων της συγκυβέρνησης για το ενεργειακό επανέλαβε τη γνωστή ρήση: "You' ll never walk alone", κανείς δεν θα πορευθεί μόνος φέτος τον χειμώνα.Απαντώντας στην κριτική Μερτς, ανέφερε ότι είναι εύκολο να ασκεί η αντιπολίτευση κριτική, δεν είχε όμως μπροστά της να διαχειριστεί ελλείψεις και κενά στα αποθέματα φυσικού αερίου.

Μερτς: "Συνονθύλευμα συμβιβασμών" τα μέτρα

"Αν είχαμε αντιμετωπίσει το θέμα των αποθεμάτων φυσικού αερίου τόσο ανεύθυνα όσο οι προηγούμενοι υπουργοί, δεν θα είχαμε τώρα επάρκεια 85% αποθήκευσης, αλλά ουσιαστικά τίποτα", ανέφερε ο Όλαφ Σολτς. "Θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με θάρρος και γενναιότητα. Θα υπερβούμε τις δυσκολίες αυτόν τον χειμώνα παρά τις εντάσεις. Μην υποτιμάτε, κύριε Μερτς, τη χώρα μας, μην υποτιμάτε τους πολίτες" ανέφερε απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του πάντως ο Φρίντριχ Μερτς ήταν επίσης λάβρος. Έκανε λόγο για αποτυχία της συγκυβέρνησης στην οικονομική διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. "Λείπει μια κοινή πυξίδα στην οικονομική πολιτική" ανέφερε ο Μερτς αποκαλώντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί "συνονθύλευμα συμβιβασμών στη βάση ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή".

Κύμα πτωχεύσεων τον χειμώνα;

Υπό μεγάλη πίεση και ταυτόχρονα στο επίκεντρο των πολιτικών διεργασιών στο ενεργειακό πεδίο βρίσκεται και ο Πράσινος αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ -ειδικά μετά την ανακοίνωση για τη συνέχιση της λειτουργίας δύο εφεδρικών πυρηνικών σταθμών.

Αναστάτωση όμως έχουν προκαλέσει στο μεταξύ και οι χθεσινές δηλώσεις του στη γνωστή γερμανίδα δημοσιογράφο Σάντρα Μαϊσμπέργκερ, αφήνοντας να εννοηθεί εμμέσως πλην σαφώς ότι επίκειται κύμα πτωχεύσεων τον χειμώνα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

"Αν δεν διορθώσουμε την κατάσταση, υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένες εταιρείες - αρτοποιεία, βιοτεχνίες, εταιρείες καθαρισμού - να σταματήσουν τη λειτουργία τους φέτος" ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη δημοσιογράφο να πιέζει τον Γερμανό υπουργό για διευκρινήσεις σχετικά με τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης εταιρειών. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο ορισμένες εταιρείες να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν την παραγωγή τους, είπε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Χάμπεκ. Το κράτος πρέπει να παρέμβει για το κόστος της ενέργειας ενώ η επιδοματική πολιτική θα πρέπει να είναι στοχευμένη ώστε να βοηθηθούν όσοι έχουν ανάγκη, τόνισε ο Γερμανός αντικαγκελάριος.

