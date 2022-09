Λιζ Τρας: Απόψε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Η τρίτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας επιταχύνει τις διαδικασίες. Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι άμεσα και πολύπλοκα.

Σε εγρήγορση βρίσκεται η νέα πρωθυπουργός καθώς η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Πιθανό πάγωμα των ενεργειακών λογαριασμών για τα βρετανικά νοικοκυριά με την "ευλογία" όλων των κομμάτων. Με το "That is it, folks" ο Μπόρις Τζόνσον αποχαιρέτησε και επίσημα τον βρετανικό λαό στην τελευταία ομιλία του, σήμερα το πρωί έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ. Νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η Λιζ Τρας. Το μεσημέρι της δόθηκε και επίσημα η εντολή από την Βασίλισσα Ελισάβετ σχηματισμού κυβέρνησης.

Πρώτο μήνυμα στον λαό

Είναι πλέον λοιπόν η 56η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, η τρίτη γυναίκα στην ιστορία της πολιτικής ζωής της χώρας που υπηρετεί από αυτή τη θέση (πρώτη η Μάργκαρετ Θάτσερ, δεύτερη η Τερέζα Μέι) και η 15η επικεφαλής κυβέρνησης υπό την μοναρχία της Ελισάβετ. Για την ιστορία, η παράδοση - παραλαβή κάθε νέας κυβέρνησης γίνεται στο παλάτι του Μπάκιγχαμ όμως σήμερα Λιζ Τρας και Μπόρις Τζόνσον πέταξαν μέχρι το Μπαλμόραλ της Σκωτίας καθώς η Βασίλισσα δεν μπορούσε να μετακινηθεί λόγω κινητικών προβλημάτων. Ιστορικοί σήμερα τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η τελετή γίνεται στο Μπαλμόραλ καθώς είχε ξανασυμβεί στο μακρινό 1885. Από το απόγευμα η Τρας ξεκινά τη δουλειά.

Μέχρι τις 16:00 ώρα Αγγλίας η νέα πρωθυπουργός της χώρας θα έχει επιστρέψει στο Λονδίνο, από όπου και θα στείλει το πρώτο μήνυμά της στο βρετανικό λαό. Μέχρι αργά το βράδυ αναμένεται να έχει επιλέξει όλα τα μέλη του υπουργικού της συμβουλίου, ώστε από αύριο κιόλας να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους σύσκεψη. Ήδη κυκλοφορούν πληροφορίες για τα ονόματα, με πιο σίγουρο εκείνο του Κούασι Κουαρτένγκ στη κρίσιμη θέση του υπουργού Οικονομικών.

Διαροές ονομάτων

Την θέση της στο υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται να πάρει ο Τζέιμς Κλέβερλι, ο οποίος ήταν στενός της συνεργάτης και αρμόδιος για τις διπλωματικές σχέσεις με την Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Επισημαίνεται, ότι οι αμφιλεγόμενες υπουργοί Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ και Πολιτισμού, Ναντίν Ντόρις παραιτήθηκαν σήμερα το πρωί από τις θέσεις τους λέγοντας πως θα στηρίξουν τη νέα πρωθυπουργό, αλλά από τη θέση των βουλευτικών εδράνων. Στους πυρετώδεις αυτούς ρυθμούς, ήδη τα βρετανικά μέσα αποκαλύπτουν σχεδόν με βεβαιότητα τα σχέδια της Λιζ Τρας για την ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με τις διαρροές σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το πάγωμα των ενεργειακών λογαριασμών στα τρέχοντα επίπεδα, δηλαδή στο πλαφόν των 1.971 λιρών ετησίως και όχι στις παραπάνω από 3.500 λίρες που προβλεπόταν από τον Οκτώβριο. Υπολογίζεται μάλιστα ότι θα αποτελεί μέρος ενός διετούς πακέτου βοήθειας - μέχρι το τέλος της θητείας της Λιζ Τρας - το οποίο θα αγγίξει τις 100 δισεκατομμύρια λίρες.

Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο



Πηγή: Deutsche Welle