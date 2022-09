Ο Ερντογάν απειλεί ξανά την Ελλάδα: "Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ"

Νέες απειλές εξαπέλυσε κατά της Ελλάδας ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν ξεκινήσει την περιοδεία του σε χώρες των Βαλκανίων.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΝΑΤΟ για το υποτιθέμενο "λοκάρισμα" τουρκικών F-16 από ελληνικούς S-300, δηλώνοντας παράλληλα πως η Ελλάδα ξέρει πόσο ευαίσθητη είναι η Άγκυρα στο συγκεκριμένο ζήτημα.

#BREAKING About Greek missiles' radar locking on Turkish jets, President Erdogan says Ankara's talks with NATO carry on, adds: 'Our sensitivity continues. Greece is aware of this.' pic.twitter.com/B4eHjh9J0r