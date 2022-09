Στη CVS Health περνά η Signify Health έναντι περίπου 8 δισ. δολαρίων

Σε συμφωνία για την εξαγορά του παρόχου κατ’ οίκων υπηρεσιών και τεχνολογίας υγείας Signify Health κατέληξε η CVS Health Corp., έναντι τιμήματος περίπου 8 δισ. δολαρίων, καθώς η αλυσίδα φαρμακείων συνεχίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της πέραν της βασικής δραστηριότητας λιανικής.

Η CVS να καταβάλει 30,50 δολάρια για κάθε μία μετοχή της Signify σε μετρητά, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.

Με το τίμημα αυτό η CVS αναδείχθηκε "νικητής” στην κούρσα διεκδίκησης της Singify, στην οποία όπως είχε αναφέρει το Bloomberg News, συμμετείχαν επίσης η UnitedHealth Group Inc., η Amazon.com Inc. και η Option Care Health Inc.

Το δίκτυο της Signify περιλαμβάνει περισσότερους από 10.000 κλινικούς γιατρούς και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

"Η Signify Health θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της στρατηγικής μας για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μας δίνει μια πλατφόρμα για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας στη φροντίδα που βασίζεται σε υπηρεσίες αξίας", δήλωσε η διευθύντρια της CVS Health Karen S. Lynch. "Αυτή η εξαγορά θα ενισχύσει τη σύνδεσή μας με τους πελάτες κατ’ οίκον και θα επιτρέψει στους παρόχους να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών καθώς εκτελούμε το όραμά μας να επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία υγειονομικής περίθαλψης".

Η εξαγορά της Signify είναι από τις μεγαλύτερες στις οποίες έχει προχωρήσει η CVS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να αυξήσει το αποτύπωμά της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η μεγαλύτερη ήταν η εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Aetna Inc., ύψους 68 δισ. δολαρίων, που ολοκληρώθηκε το 2018. Είχε προηγηθεί η εξαγορά της Caremark RX Inc. το 2007 έναντι περίπου 27 δισ. δολαρίων.

Η CVS και η Signify δήλωσαν ότι αναμένουν να ολοκληρωθεί η συναλλαγή το πρώτο εξάμηνο του 2023.