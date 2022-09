Φον Ντερ Λάιεν: Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο - Ο Πούτιν θα αποτύχει, η Ευρώπη θα επικρατήσει

Μήνυμα εν όψει των ανακοινώσεων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο αντιμετώπισης της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη έστειλε η πρόεδρός της, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κατηγορώντας τη Ρωσία για εργαλειοποίηση της ενέργειας και χειραγώγηση αγορών και σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα επικρατήσει και ο Πούτιν θα αποτύχει.

Πιο ειδικά, εκθέτοντας τις αδρές γραμμές της επικείμενης πρότασης της Κομισιόν, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

"Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο με το να περικόπτει την προσφορά και να χειραγωγεί τις ενεργειακές μας αγορές.

Θα αποτύχει.

Η Ευρώπη θα επικρατήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει προτάσεις προκειμένου να παράσχει αρωγή στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η πρόταση της Κομισιόν θα έχει ως στόχο

• Να μειωθεί η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια

• Να επιβληθεί πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου που φθάνει στην Ευρώπη μέσω αγωγών

• Να βοηθηθούν οι ευάλωτοι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις με έσοδα που εξαρτώνται από τον ενεργειακό κλάδο

• Να παρασχεθεί στήριξη στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετωπίζουν ζητήματα ρευστότητας εξαιτίας της μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας.

