ΗΠΑ: Νεκρός ο CFO της Bed Bath & Beyond

Ο οικονομικός διευθυντής της Bed Bath & Beyond, Gustavo Arnal σκοτώθηκε την Παρασκευή έχοντας πέσει από το παράθυρο ουρανοξύστη στη γειτονιά Tribeca του Μανχάταν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε το θάνατο του με ανακοίνωση της σήμερα, Κυριακή. Νωρίτερα σήμερα, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης κατονόμασε το άτομο ως τον 52χρονο Arnal, κάτοικο της οδού Λέοναρντ 56 -- γνωστό και ως Κτίριο Τζένγκα.

"Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Gustavo. Τον Gustavo θα τον θυμόμαστε για την ηγεσία, το ταλέντο και την αποτελεσματική διαχείριση της εταιρείας μας", αναφέρει σε σχετική δήλωση η Harriet Edelman, ανεξάρτητη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bed Bath & Beyond. "Τώρα εστιάζουμε στο να υποστηρίξουμε την οικογένειά του και την ομάδα του και οι σκέψεις μας είναι μαζί τους σε αυτή τη θλιβερή και δύσκολη στιγμή".

Ο Arnal ήταν μεταξύ των στελεχών της Bed Bath & Beyond που παρείχαν λεπτομέρειες την Τετάρτη για το σχέδιο ανάκαμψης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει περικοπή 20% των θέσεων εργασίας στις εταιρικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες της αλυσίδας εφοδιασμού και το κλείσιμο περίπου 150 καταστημάτων χαμηλότερης παραγωγής. Το σχέδιο προέβλεπε επίσης νέα χρηματοδότηση και την πώληση έως και 12 εκατομμυρίων μετοχών.

Ο Arnal εντάχθηκε στην εταιρεία τον Μάιο του 2020, ενώ προηγουμένως ήταν με την Avon Products Inc., την Walgreens Boots Alliance Inc. και την Procter & Gamble Co.

Ο τίτλος της Bed, Bath & Beyond έχει εγκλωβιστεί σε ένα καθοδικό σπιράλ στον απόηχο της ανακοίνωσης του δισεκατομμυριούχου επενδυτή, Ryan Cohen ότι πούλησε το μερίδιο του στην εταιρεία, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Οι μετοχές της εταιρείας, που σκαρφάλωσαν μέχρι τα 30 δολ. στις αρχές του Αυγούστου, έκλεισαν την Παρασκευή κάτω από τα 9 δολ.