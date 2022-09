Ιρλανδία: Εκτίναξη στα έσοδα από τον εταιρικό φόρο τον Αύγουστο - Προς επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος η χώρα

Η Ιρλανδία συνέλεξε περίπου διπλάσια έσοδα από εταιρικούς φόρους σε σχέση με τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, ενισχύοντας περαιτέρω ένα πλεόνασμα κρατικού προϋπολογισμού που η κυβέρνηση στο Δουβλίνο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει επιχειρήσεις και καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.

Οι φόροι που πλήρωσαν επιχειρήσεις στη χώρα, κυρίως μεγάλες πολυεθνικές που έλκονται από τον ιδιαίτερα χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή της χώρας, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας έως και κοντά στο 25% του συνόλου των εσόδων.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας σχεδίαζε συλλογή 1,2 δισ. ευρώ από τον εταιρικό χώρο τον Αύγουστο, αλλά συνέλεξε τελικά 2,7 δισ. ευρώ, έναντι 2,4 δισ. ευρώ σε έσοδα από φορο εισοδήματος.

Στους πρώτους οκτώ μήνες του χρόνο, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας έχει συλλέξει 11,8 δισ. ευρώ, περίπου 5 δισ. περισσότερα σε σχέση με την αντίστοιχή περίοδο του 2021, κυρίως λόγω αύξησης της εταιρικής κερδοφορίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αντίστοιχή αύξηση εσόδων από τον φόρο εισοδήματος είναι 9%, ξεπερνώντας κατά 2% τις προβλέψεις.

Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες όπως οι Google, Apple, Pfizer αντιπροσωπεύουν πλέον, με τις φορολογικές καταβολές τους, το 33% των εσόδων από φόρο εισοδήματος στη χώρα, καθώς έχουν υψηλότατες αμοιβές.

Με τις κρατικές δαπάνες μειωμένες κατά 3,5% σε ετήσια βάση, λόγω της ύφεσης της πανδημίας, που απαιτούσε δημοσιονομικά μέτρα το 2021, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού φθάνει τα 5,6 δισ. ευρώ σε 12μηνη κυλιόμενη βάση (στα τέλη Αυγούστου).

Το πλεόνασμα αναμένεται να φθάσει στο τέλος του έτους το 2%.

Το Ιρλανδικό Δημοσιονομικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο (IFAC) αναφέρει ότι, χωρίς την αύξηση των εσόδων από εταιρικό φόρο, η οικονομία βάδιζε προς δημοσιονομικό έλλειμμα 2% για το 2022.