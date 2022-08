Σολτς: "Η ΕΕ χρειάζεται πλειοψηφία και όχι ομοφωνία για εξωτερική πολιτική, φορολογία" - Τι θα πει για το χρέος

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς θα επιχειρηματολογήσει τη Δευτέρα, από την Πράγα της Τσεχίας, υπέρ της λήψης αποφάσεων με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία σε ζητήματα που αφορούν την εξωτερική και τη φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου το μπλοκ των 27 να μην παραλύει από τα βέτο κρατών - μελών.

Στο κείμενο της ομιλίας του, ο επικεφαλής της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπογραμμίζει εξάλλου την προσήλωση της Γερμανίας στη διεύρυνση της ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων, η Ουκρανία, η Μολδαβία και αργότερα η Γεωργία θα πρέπει να ενταχθούν στο μπλοκ.

Ωστόσο, "σε αυτή τη διευρυμένη Ένωση, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα είναι μεγαλύτερες στα πεδία της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής ασφάλειας", σημειώνει ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.

"Εκεί όπου σήμερα απαιτείται ομοφωνία, το ρίσκο μια μεμονωμένη χώρο να χρησιμοποιεί το βέτο της και να αποτρέπει όλες τις υπόλοιπες είναι υπαρκτό", συνέχισε.

"Έχω προτείνει λοιπόν μια σταδιακή μετάβαση στην λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η φορολογία, - knowing full well that this would also have repercussions for Germany," he added.

Η αντικατάσταση της ομοφωνίας με την πλειοψηφία θα πρέπει να ξεκινήσει "από τους τομείς όπου είναι εξαιρετικά σημαντικό να μιλούμε με ενιαία φωνή , όπως στο ζήτημα των κυρώσεων ή σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Επίσης, ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε ότι οι Κροατία, Ρουμανία και Βουλγαρία, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν πλήρη μέλη της ζώνης Σένγκεν για μετακινήσεις πολιτών χωρίς διαβατήρια.

"Η Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να το προστατεύσουμε και να το αναπτύξουμε. Αυτό σημαίνει, κλείσιμο των κενών που απομένουν", ανέφερε σύμφωνα με το κείμενο της Ομιλίας.

"Η Κροατία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις για την πλήρη ένταξη. Θα εργαστώ για να γίνουν πλήρη μέλη", πρόσθεσε.

"Χρειάζεται συμφωνία για μείωση χρέους"

Οι χώρες-μέλη της ΕΕ χρειάζεται να καταλήξουν σε μια δεσμευτική συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουν τα υψηλά επίπεδα χρέους τους, θα τονίσει ο κ. Σολτς.

"Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι δεσμευτική, να διευκολύνει την ανάπτυξη και να είναι πολιτικά βιώσιμη", σημειώνει ο καγκελάριος της Γερμανίας.

"Την ίδια στιγμή, πρέπει να δίνει στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους με άξονα τις επενδύσεις", προσθέτει.