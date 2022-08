Βρετανία: Η Ρωσία βομβαρδίζει συνεχώς το Χάρκοβο για να εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυνάμεις αλλού

Η Ρωσία συνεχίζει τους σταθερούς βομβαρδισμούς στο βορειοανατολικό μέτωπο του Χαρκόβου για να δεσμεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις και να τις εμποδίσει να χρησιμοποιηθούν για αντεπιθέσεις σε άλλες περιοχές, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το Χάρκοβο, που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από τις ρωσικές γραμμές του μετώπου, βομβαρδίζεται σταθερά από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς βρίσκεται εντός του βεληνεκούς του περισσότερου ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε σε καθημερινό δελτίο πληροφοριών.

Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε δύο ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, την Τετάρτη και την Πέμπτη, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ουκρανίας. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους σε αυτό που αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" στην Ουκρανία.

