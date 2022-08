Φον ντερ Λάιεν: Κατεβάζοντας τη θέρμανση στα σπίτια κατά 1°C και θα εξοικονομήσουμε 7% ενέργεια

Αν οι πολίτες μειώσουν κατά 1 βαθμό τη θερμοκρασία στις οικίες τους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξοικονομήσει σχεδόν 7% της χρήσης ενέργειας για ένα χρόνο, αναφέρει σε αναρτήσεις της στο twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας μέρος των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για τον δύσκολο χειμώνα που επίκειται.

Across the EU smart ways to save energy are being introduced. Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results. Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans. Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd

"Η μείωση της θερμοκρασίας στη θέρμανση ενός σπιτιού κατά μόλις 1 βαθμό Κελσίου μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 7% της ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός έτους", γράφει η πρόεδρος της Κομισιόν.

The @EU_Commission is saving energy too, under its Greening Strategy.



For example, we are switching off heating and cooling in most buildings 1h earlier than before, saving 3% of our annual energy use.



We also close some buildings for the summer and facilitate remote working. pic.twitter.com/tofUCQc4DT