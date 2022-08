Έλον Μασκ: Λίγες ώρες κράτησε το "ενδιαφέρον" του για την αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δεν κράτησε πολύ το... ενδιαφέρον του Έλον Μασκ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει την ομάδα της Premier League.

Όλα ξεκίνησαν... ως συνήθως: με ένα tweet. "Για να είμαι σαφής, υποστηρίζω την αριστερή πτέρυγα του ρεπουμπλικανικού κόμματος και τη δεξιά πτέρυγα των Δημοκρατικών", έγραψε ο Έλον Μασκ και συνέχισε με τη δήλωση-"βόμβα" ότι "Eπίσης, αγοράζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρακαλώ".

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Aμέσως προκλήθηκε φρενίτιδα στις τάξεις των οπαδών των "Κόκκινων Διαβόλων" και όχι μόνο. Μετά από απανωτές ερωτήσεις προς τον Μασκ αν αληθεύει ότι θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, ο ίδιος εντέλει ξεκαθάρισε πως αστειεύτηκε αναφορικά με την αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

"Όχι, είναι ένα παλιό αστείο στο Twitter, δεν αγοράζω καμία ομάδα", έγραψε.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.