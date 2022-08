Αρμενία: Τους 5 έφθασαν οι νεκροί από την έκρηξη στη Γερεβάν

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν άλλα δύο πτώματα από τα συντρίμμια του κτιρίου όπου σημειώθηκε έκρηξη χθες Κυριακή σε εμπορική ζώνη της Γερεβάν, της πρωτεύουσας της Αρμενίας, αυξάνοντας στους 5 νεκρούς τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το αρμενικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Αλλεπάλληλες εκρήξεις, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες σημειώθηκαν σε χώρο όπου ήταν αποθηκευμένα πυροτεχνήματα, προκάλεσαν την μερική κατάρρευση κτιρίου στην αγορά χονδρικής Σουρμαλού. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η αγορά αυτή είναι συνήθως γεμάτη κόσμο τις Κυριακές.

"Με βάση τα προκαταρκτικά δεδομένα, έγινε έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά", συνόψισε χθες το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πάνω από εξήντα άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

An explosion occurred in the "Surmalu" shopping center in #Yerevan, the Armenian Ministry of Emergency Situations reports.



According to preliminary information, there are victims. pic.twitter.com/ZAVcI6umqg