Handelsblatt: Οι επαγγελματίες επενδυτές δεν εμπιστεύονται το ράλι στο αμερικανικό χρηματιστήριο

Ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 έχει ήδη αυξηθεί κατά 8% κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite έχει αυξηθεί ακόμη και κατά 10%. Αλλά οι επαγγελματίες επενδυτές προφανώς δεν εμπιστεύονται το ράλι στα αμερικανικά χρηματιστήρια: οι αντισταθμίσεις τους έναντι της πτώσης των τιμών παραμένουν υψηλές. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του παρόχου οικονομικών δεδομένων S3 Partners, σχολιάζει η Handelsblatt.

Στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), μόνο τα στοιχήματα σε πτώση των τιμών αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν κλείσει τις τελευταίες 30 ημέρες, δηλαδή μόνο το 1,5% των σημερινών βραχυπρόθεσμων θέσεων. Οι επαγγελματίες επενδυτές χάνουν σήμερα χρήματα με τις αντισταθμίσεις τους: τις τελευταίες 30 ημέρες, σημείωσαν απώλειες 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τα στοιχήματά τους.

Οι θεσμικοί επενδυτές είτε αντισταθμίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους με αυτά τα "μικρά στοιχήματα" σε ETF είτε ποντάρουν ενεργά στην πτώση των τιμών. Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τις θέσεις θεωρείται δείκτης της εξέλιξης της αγοράς. Πριν από το κραχ του Μαΐου, για παράδειγμα, δημιούργησαν μαζικά τις αντισταθμίσεις τους- πριν από την αντίθετη κίνηση του Ιουλίου, η ανάγκη για αντιστάθμιση μειώθηκε και πάλι.

Στο "SPDR S&P 500 ETF" (χρηματιστηριακό σύμβολο SPY) του παρόχου Standard & Poor's, το οποίο αναφέρεται στον κορυφαίο δείκτη S&P 500, η ποσόστωση των βραχυπρόθεσμων αυξήθηκε από 19,66% σε 20,63% σε βάθος 30 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από κάθε πέμπτη μετοχή έχει θέση αντιστάθμισης.

Η αυξημένη αντιστάθμιση αντανακλά τον σκεπτικισμό της αγοράς σχετικά με το αν το πρόσφατο ράλι έχει παρατραβήξει. Ο Paolo Zanghieri της Generali Investments αναφέρει: "Η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ έχει αμβλύνει τους φόβους για υπερβολικά επιθετική δράση της Fed, αλλά δεν αντιπροσωπεύει μια αποφασιστική στροφή για τη νομισματική πολιτική, καθώς οι κύριοι παράγοντες του πληθωρισμού, όπως οι τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, παραμένουν υψηλοί".

Έχει παρατραβήξει η ανάκαμψη;



Η Lisa Shalett, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Morgan Stanley Wealth Management, έκανε παρόμοια σχόλια στο podcast του Bloomberg για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες "What Goes Up". Προειδοποίησε τους επενδυτές να κυνηγήσουν το πρόσφατο ράλι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός, οπότε θα πρέπει να αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, δήλωσε η ίδια. "Η κατεύθυνση (του πληθωρισμού) είναι σωστή, αλλά το επίπεδο είναι λάθος".

Ωστόσο, αν οι επαγγελματίες επενδυτές αλλάξουν γνώμη και λύσουν σε μεγάλο βαθμό τις αντισταθμίσεις τους, αυτό θα οδηγήσει σε ράλι στις αγορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν δανειστεί μετοχές ETF για τα short στοιχήματά τους και τις έχουν πουλήσει αμέσως, προκειμένου να μπορέσουν να τις αγοράσουν πίσω φθηνότερα πριν από την ημερομηνία εξαγοράς. Εάν οι τιμές ανέβουν και οι επαγγελματίες θέλουν να τερματίσουν τα στοιχήματά τους, πρέπει να αγοράσουν πίσω αυτές τις μετοχές στην ανοδική αγορά. Αυτό θα ενίσχυε περαιτέρω την ανοδική τάση των τιμών.

Η αξία των ανοικτών στοιχημάτων αυξάνεται σε 234 δισ. δολάρια



Συνολικά, μετοχές αμερικανικών ETFs αξίας 234 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέστησαν πρόσφατα σορτάρισμα. Τις τελευταίες 30 ημέρες, αυτό το "βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον" αυξήθηκε κατά περίπου πέντε δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτό οφείλεται σε ένα τεχνικό αποτέλεσμα. Η αξία υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ανοικτών μετοχών με την τρέχουσα τιμή. Έτσι, όταν οι τιμές αυξάνονται, αυξάνεται και η αξία των στοιχημάτων.

Οι μεγαλύτερες θέσεις βρίσκονται στο ήδη αναφερθέν "SPDR S&P 500 ETF" με εν τω μεταξύ 77 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακολουθούν το "Invesco QQQ Trust ETF" (QQQ), το οποίο αναφέρεται στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq 100, με λίγο κάτω από 23 δισεκατομμύρια δολάρια και το "ISHS RUSSELL 2000 ETF" (IWM), το οποίο αναφέρεται στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russel 2000, με λίγο κάτω από 21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νέες μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων θέσεων σε σύγκριση με την έρευνα της 11ης Ιουλίου είναι το "ISHS S&P 500 ETF" (IVV), ένα άλλο ETF στον S&P 500, καθώς και το "SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR ETF" (XLI), το οποίο επενδύει σε μετοχές με έμφαση στη βιομηχανία των ΗΠΑ.

Οι μεγαλύτερες θέσεις εκεί περιλαμβάνουν τη σιδηροδρομική εταιρεία Union Pacific Railroad, την εταιρεία μηχανολογικών κατασκευών Caterpillar και την αμυντική εταιρεία Lockheed Martin. Η τιμή της μετοχής έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 15 τοις εκατό από τα μέσα Ιουνίου. Προφανώς, περισσότεροι επενδυτές βλέπουν τώρα τον κίνδυνο μιας διόρθωσης.

Η αύξηση είναι ακόμη πιο έντονη στο "SPDR S&P BIOTECH ETF" (XBI), το οποίο καλύπτει τις μετοχές των εταιρειών βιοτεχνολογίας του S&P 500. Η τιμή έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50 τοις εκατό από τα μέσα Ιουνίου. Τώρα οι επαγγελματίες επενδυτές έχουν τοποθετηθεί για μια διόρθωση.