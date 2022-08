Οι Βρετανοί αδειάζουν τα ράφια από τα εμφιαλωμένα νερά λόγω ξηρασίας

Τεράστια ανησυχία επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία λόγω της ξηρασίας. Αρκετοί είναι εκείνοι οι πολίτες που έχουν πανικοβληθεί και τρέχουν να αδειάσουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ από εμφιαλωμένο νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες για περιορισμό του ντουζ στα τέσσερα λεπτά, αλλά και για πότισμα με χρησιμοποιημένο νερό μπάνιου.

Οκτώ περιοχές της Αγγλίας βρίσκονται επίσημα σε ξηρασία λόγω της έντονης ζέστης και των χαμηλών βροχοπτώσεων, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστεί μέχρι το επόμενο έτος για να επανέλθουν τα συνήθη επίπεδα στους ταμιευτήρες υδάτων.

Η ποσότητα νερού που διατηρήθηκε στις δεξαμενές της Αγγλίας ήταν μόλις στο 65 τοις εκατό της συνολικής χωρητικότητας στα τέλη του περασμένου μήνα – το χαμηλότερο επίπεδο για εκείνο το σημείο του ημερολογιακού έτους από το 1995.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο του 1976, να "στεγνώσουν" δηλαδή οι οικιακές βρύσες.

"Όλες οι εταιρείες ύδρευσης μας έχουν διαβεβαιώσει ότι οι βασικές προμήθειες εξακολουθούν να είναι ασφαλείς", δήλωσε ο υπουργός Υδάτων Steve Double.

Την Παρασκευή κηρύχθηκε ξηρασία στη μισή Αγγλία, η πρώτη από το 2018, αν και αυτή τερματίστηκε γρήγορα από τη δυνατή βροχόπτωση. Παρά την απειλή για καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα, μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας είναι απίθανο να δει σημαντικές βροχές μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Καθώς η Μεγάλη Βρετανία βιώνει θερμοκρασίες υψηλότερες από περιοχές της Καραϊβικής την Παρασκευή, ένα κατάστημα Aldi στο Λονδίνο δημοσίευσε αφίσες που περιορίζουν τους πελάτες σε από τρία έως πέντε μπουκάλια πόσιμο νερό το καθένα εν μέσω πανικού στις αγορές. Ωστόσο, το κατάστημα αργότερα κατέβασε τις αφίσες.

Η επίσημη ανακοίνωση ξηρασίας δεν ενεργοποιεί αυτόματα νομικά όρια στη χρήση νερού στις οκτώ περιοχές της Αγγλίας που αναφέρονται, αλλά θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση σε περισσότερες εταιρείες ύδρευσης για να απαγορεύσουν στους πελάτες τους σωλήνες ύδρευσης και τα μηχανήματα ψεκασμού. Το πλύσιμο των αυτοκινήτων με κουβάδες νερό από τη βρύση θα μπορούσε σύντομα να τεθεί εκτός νόμου.

