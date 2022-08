Ελ Εριάν: Η Fed δεν πρόκειται να αλλάξει στάση παρά την πτώση του πληθωρισμού

Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να πάρουν πολύ θάρρος από τις ενδείξεις επιβράδυνσης του πληθωρισμού, γιατί η Federal Reserve πιθανότατα δεν θα επιβραδύνει τις αυξήσεις των επιτοκίων της καθώς η οικονομία είναι αρκετά ισχυρή ακόμα ώστε να δεχθεί περαιτέρω νομισματική σύσφιξη, υποστηρίζει ο κορυφαίος οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ Εριάν.

Μιλώντας στο CNBC, ο οικονομικός σύμβουλος της Allianz και πρόεδρος του Queens College του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα αντί να αποτραβηχτεί θα πρέπει να "κατοχυρώσει τα κέρδη της" μετά τη μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή του Ιουλίου που ήταν καλύτερη των προσδοκιών.

"Δεν μπορούν να πανηγυρίσουν", τόνισε χαρακτηριστικά ο βετεράνος οικονομολόγος.

Σημειώνεται ότι από την πλευρά της, η Μέρι Ντέιλι της Fed του Σαν Φρανσίσκο είχε υποστηρίξει επίσης ότι "είναι πολύ νωρίς για να κηρύξουμε νίκη κατά του πληθωρισμού".

Όπως είπε στο CNBC ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, "νομίζω ότι η Fed θα καλωσορίσει τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, αλλά δεν πρόκειται να επιβραδύνει τις κινήσεις της, με κάποιο σημαντικό τρόπο".

"The Fed is not going to slowdown in any significant manner," says @elerianm. "The Fed has had a couple of really good data reports which suggests to them that they can continue doing what they're doing because the underlying strength of the economy is still significant." pic.twitter.com/QhjZCZ7In3