Νέες αιχμές Ερντογάν: Η Ελλάδα ενοχλήθηκε από το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Στη στρατηγική της έντασης συνεχίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή αυτή τη φορά το πλωτό τουρκικό γεωτρύπανο. Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σήμερα στην τελετή για τα εγκαίνια 34 υδροηλεκτρικών σταθμών αναφέρθηκε στο νέο γεωτρύπανο που έστειλε στη Μεσόγειο, Αμπντουλ Xαμίτ Χαν.

"Τι κάναμε χθες, προχθές; Κατευοδώσαμε το πλοίο γεώτρησης Αμπντουλχαμίντ Χαν από το (λιμάνι) Τασουτζού της Μερσίνας. Αλλά η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ. "Ε, τι κάνει αυτός ο Ερντογάν;" είπε. E, ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτα. Κάνει τη δουλειά του. Και αυτό το πλοίο είναι το πρώτο στον κόσμο. Είναι ένα γεωτρύπανο", δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

"Για χρόνια δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε πλοίο με τα χρήματά μας για να τρυπήσουμε. Τώρα όμως έχουμε τέσσερα πλοία γεωτρήσεων, έχουμε δύο ερευνητικά πλοία. Τώρα είμαστε δυνατοί, είμαστε δυνατοί!", πρόσθεσε.

#BREAKING Turkish President Erdogan says Greece is 'uneasy' after Türkiye sent new drill ship to eastern Mediterranean pic.twitter.com/CTpY8iXLCQ