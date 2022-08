Ισχυρές εκρήξεις σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία - Ένας νεκρός και 5 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:50

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη σήμερα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Σάκι στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρώσος επικεφαλής της διοίκησης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Νωρίτερα ο επικεφαλής του τμήματος Υγείας της Κριμαίας είχε δηλώσει ότι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Το μεσημέρι τρεις αυτόπτες μάρτυρες είχαν αναφέρει στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφεντόριβκα στη δυτική Κριμαία.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε από βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Panic in Crimea

Traffic jams have formed from cars, tourists and local residents are trying to leave the area of ​​​​the explosion pic.twitter.com/bPU8l1dJur — Saul of United (@Viatcheslavsos3) August 9, 2022

Στην πρώτη αντίδραση της Μόσχας, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ανατίναξη πυρομαχικών της αεροπορίας και ότι δεν υπήρξαν θύματα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, δεν έλαβε χώρα κάποια επίθεση και δεν υπέστη ζημιά σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

"Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφιοντόροφκα", διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου λέγοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Some fairly dramatic explosions coming from Novofedorivka airbase - and seemingly from multiple locations too, not one isolated fire.pic.twitter.com/AIjhRC0Dna — Jimmy (@JimmySecUK) August 9, 2022

Τουλάχιστον 12 εκρήξεις διαφορετικής έντασης ακούστηκαν μέσα σε ένα λεπτό γύρω στις 15:30 μ.μ. τοπική ώρα, δήλωσαν δύο μάρτυρες στο Reuters. Τρεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές ανέφεραν οι πληροφορίες.

Περίπου 30 λεπτά αργότερα, μια ακόμη έκρηξη, που περιγράφηκε από μάρτυρες ως η πιο δυνατή από όλες, προκάλεσε δύο ακόμη σύννεφα καπνού και σκόνης. Στην κοντινή πόλη Σακί, ήχησαν σειρήνες.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram ότι είχε πάει στην περιοχή και ότι "ερευνώνται οι περιστάσεις".

Ένας σύμβουλος του Αξιόνοφ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανή αιτία, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Some more hard evidence of a cloudy day in #Crimea pic.twitter.com/wHqUhuaDYh — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) August 9, 2022

Αναπτύχθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο Υγείας.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν συμφόρηση σε δρόμους που οδηγούν μακριά από την ακτή.

Υπενθυμίζεται ότι η προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία έγινε το 2014.