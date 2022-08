Ερντογάν: 55 χιλιόμετρα από την τουρκική ακτή της Αττάλειας το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χαν

Απέπλευσε σήμερα το τέταρτο πλοίο γεωτρήσεων της Τουρκίας από το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως το "Αμπντουλχαμίτ Χαν" θα επιχειρήσει σε απόσταση 55 χιλιομέτρων από την τουρκική ακτή της Αττάλειας, σε μια περιοχή που βρίσκεται εκτός των υδάτων που διεκδικούνται από την Κύπρο.

"Θα στείλουμε το πλοίο Αμπντουλχαμίτ Χαν στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από το Γκαζιπασά (τοποθεσία κοντά στον αρχαίο Σελινούντα Κιλικίας). Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο".

Ο Ερντογάν, μιλώντας στη διάρκεια τελετής στη Μερσίνα, δήλωσε πως η περιοχή στην οποία θα επιχειρήσει το πλοίο βρίσκεται εντός της επικράτειας της Τουρκίας και πως "δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από κανέναν" για να πραγματοποιηθούν εκεί γεωτρήσεις.

"Το γεωτρύπανό μας Αμπντουλχαμίτ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή με τα 4 πλοία γεωτρήσεων και 2 πλοία σεισμικής έρευνας", δήλωσε ο Ερντογάν. Και συμπλήρωσε ότι σχεδιάζουν να θέσουν το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας στην υπηρεσία του έθνους το επόμενο έτος.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όποιον συνέβαλε στο να γίνει η Τουρκία μια από τις "ηγετικές" χώρες στις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι δεν ήταν εύκολο για τη χώρα να φτάσει στο σημερινό της σημείο στις γεωτρήσεις.

"Είμαστε εδώ και καιρό ακινητοποιημένοι είτε εξαιτίας κακόβουλων πλοκών είτε εξαιτίας καλοπροαίρετων αλλά δειλών επιλογών μερικές φορές, είτε ακόμα και εξαιτίας απροκάλυπτων προδοσιών άλλες φορές. Έχουμε χάσει χρόνο και πόρους", είπε.

"Καθώς θέταμε τους στόχους μας για το 2023 της χώρας μας, είδαμε ότι η εξάρτησή μας από την ξένη ενέργεια είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει πρώτα να λύσουμε. Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία με το ανθρώπινο δυναμικό μας, τη δική μας υποδομή δεδομένων και τα τεχνολογικά μας εργαλεία προκειμένου να εξαλείψουμε τον εκφοβισμό που προκαλούν τα πηγάδια που έχουν ανοίξει και καλυφθεί με σκυρόδεμα εδώ και χρόνια", δήλωσε ο Ερντογάν.

Ντονμέζ: "Δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε μια ίντσα από τα δικαιώματά μας στη "Γαλάζια Πατρίδα"

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ, δήλωσε ότι το Αμπντουλχαμίτ, το πιο "ισχυρό" του στόλου γεώτρησης της Τουρκίας, θα ανοίξει ερευνητικά πηγάδια στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε: "Δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε μια ίντσα από τα δικαιώματά μας στη "Γαλάζια Πατρίδα", είπε και προσέθεσε "ήμασταν εδώ χθες, είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε εδώ αύριο".

Δηλώνοντας ότι "άνοιξε μια νέα σελίδα" στις εργασίες γεώτρησης που ξεκίνησαν με το πλοίο γεώτρησης Φατίχ και συνεχίστηκαν με το Γιαβούζ και το Κανουνί, ο Ντονμέζ είπε: "Το πλοίο γεωτρήσεων έβδομης γενιάς, το πιο ισχυρό του στόλου μας, το Αμπντουλχαμίτ Χαν, θα ξεκινήσει για την πρώτη αποστολή στη Μεσόγειο με τις προσευχές και τις ελπίδες του έθνους μας. Η διάρκεια εργασιών του εδώ προβλέπεται να είναι περίπου 2 μήνες", είπε.

Η τουρκική navtex για την πορεία του γεωτρύπανου

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22.