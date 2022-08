Berkshire Hathaways: Απώλειες $43,8 δισ. το β' τρίμηνο - Βελτιωμένα τα λειτουργικά κέρδη

Η διολίσθηση των τιμών των αμερικανικών μετοχών τιμώρησε την τελική γραμμή της Berkshire Hathaway το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Γουόρεν Μπάφετ εμφάνισε ζημίες ύψους 43,8 δισ. δολαρίων, όπως αναφέρει το Reuters.

Παρ' όλα αυτά, η Berkshire σημείωσε βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς τα τα έσοδα από την ασφάλιση και τον σιδηρόδρομο BNSF αντιστάθμισαν τη ζημία από την ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων Geico.

Τα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39% σε 9,28 δισ. δολάρια ή περίπου 6.326 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α, από 6,69 δισ. δολάρια ή 4.424 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α, ένα χρόνο νωρίτερα.

Η άνοδος των επιτοκίων βοήθησε τις ασφαλιστικές μονάδες της Berkshire να παράξουν περισσότερα χρήματα από τις επενδύσεις, ενώ η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ ενίσχυσε τα κέρδη από τις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές επενδύσεις της εταιρείας.

Η καθαρή ζημία της Berkshire ήταν ίση με 29.754 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α σε σύγκριση με καθαρό κέρδος 28,1 δισ. δολαρίων ή 18.488 δολάρια ανά μετοχή κατηγορίας Α ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Berkshire επιβράδυνε τις επαναγορές ιδίων μετοχών, αγοράζοντας 1 δισ. δολάρια το τρίμηνο και 4,2 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής φέτος.

Αγόρασε επίσης μετοχές αξίας άνω των 6,1 δισ. δολαρίων, από 51,1 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, όταν απέκτησε μεγάλες συμμετοχές στις πετρελαϊκές εταιρείες Chevron Corp και Occidental Petroleum Corp.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την Berkshire λόγω της φήμης του Μπάφετ και επειδή τα αποτελέσματα των δεκάδων λειτουργικών μονάδων της στους τομείς των ασφαλειών, της κατασκευής σιδηροδρόμων, της ενέργειας και του λιανικού εμπορίου συχνά αντικατοπτρίζουν τις ευρύτερες οικονομικές τάσεις.

Η Berkshire έκλεισε τον Ιούνιο με 105,4 δισ. δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα. Αναμένει να ολοκληρώσει την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Alleghany Corp ύψους 11,6 δισ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο.

Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν διακυμάνσεις επειδή ο όμιλος πρέπει να αναφέρει κέρδη και ζημίες από επενδύσεις στις μετοχές του, ακόμη και αν δεν αγοράζει και δεν πουλάει τίποτα.

Αυτό αποδείχθηκε επιβαρυντικό το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η Berkshire κατέγραψε ζημίες ύψους 53 δισ. δολαρίων από επενδύσεις και παράγωγα.

Οι μετοχές τριών σημαντικών συμμετοχών Apple Inc, Bank of America Corp και American Express Co υποχώρησαν η καθεμία περισσότερο από 21%.

Ο Μπάφετ προτρέπει τους επενδυτές να αγνοήσουν τις διακυμάνσεις τονίζοντας πως η Berkshire θα κερδίσει χρήματα αν οι μετοχές αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Το 2020, για παράδειγμα, η Berkshire έχασε σχεδόν 50 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, καθώς η πανδημία COVID-19 πήρε διαστάσεις, αλλά είχε 42,5 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος για ολόκληρο το έτος.

Η Berkshire κατέχει δεκάδες επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν επίσης τις ομώνυμες ενεργειακές δραστηριότητες, αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες και καταναλωτικές εταιρείες όπως οι μπαταρίες Duracell, τα εσώρουχα Fruit of the Loom και τα ζαχαρωτά See's.

Οι μετοχές της εταιρείας υπεραπέδωσαν έναντι της ευρύτερης αμερικανικής αγοράς το 2022, σημειώνοντας πτώση 2% σε σύγκριση με την πτώση 13% του S&P 500.