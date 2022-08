Μπαράζ παραβιάσεων της διαχωριστικής γραμμής στο Στενό της Ταϊβάν από κινεζικά πλοία και μαχητικά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:45

Η Κίνα έστειλε πολεμικά πλοία αλλά και μαχητικά αεροσκάφη πέρα από τη διαχωριστική γραμμή του Στενού της Ταϊβάν σήμερα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν.

Αρκετές ομάδες πολεμικών πλοίων είχαν διασχίσει τη διαχωριστική γραμμή από τις 11 το πρωί της Παρασκευής τοπική ώρα (6:00 ώρα Ελλάδος), ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν, στην πρώτη επιβεβαίωση μιας τέτοιας πράξης τα τελευταία χρόνια.

Λίγο αργότερα, το υπουργείο ενημέρωσε ότι 68 κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε ασκήσεις είχαν προβεί επίσης σε παραβιάσεις της διαχωριστικής γραμμής του Στενού μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν καταδίκασε τις σκόπιμες παραβιάσεις της μέσης γραμμής των στενών από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Κίνας και τις παρενοχλήσεις στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο της.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο στρατός της χώρας θα υπερασπιστεί την εθνική ασφάλεια σθεναρά.

Σύμφωνα με το υπουργείο δε, η Κίνα ζημίωσε σοβαρά το status quo των στενών της Ταϊβαν.

Από την πλευρά του, ο στρατός της Κίνας είχε αναφέρει νωρίτερα πως πραγματοποίησε "ασκήσεις μάχης από αέρος και θαλάσσης στα βόρεια, νοτιοδυτικά και ανατολικά της Ταϊβάν" και πως συνεχίζει "να δοκιμάζει τις κοινές πολεμικές ικανότητες των στρατευμάτων".

Ο στρατός της Κίνας έστειλε επίσης πολεμικά αεροσκάφη πέρα από το όριο που ορίζουν οι ΗΠΑ, δήλωσε το υπουργείο, η τρίτη κατά σειρά ημέρα τέτοιων πτήσεων από την άφιξη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Multiple PLA aircraft and vessels were detected participating in drills around Taiwan Strait and have crossed the median line. #ROCArmedForces have utilized alert broadcast, aircraft in CAP, patrolling naval vessels, and land-based missile systems in response to this situation. pic.twitter.com/lVpRWCZxhm

Αυτή η επίδειξη δύναμης έρχεται αφού το Πεκίνο έσπασε ένα άλλο προηγούμενο εκτοξεύοντας τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την Ταϊβάν την Πέμπτη, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας. Ήταν μεταξύ των πέντε κινεζικών πυραύλων που προσγειώθηκαν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Τόκιο.

Ενώ ούτε η Κίνα ούτε η Ταϊβάν επιβεβαίωσαν τις διαδρομές πτήσης των πυραύλων, η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου της PLA μοιράστηκε μια αναφορά κρατικών μέσων ενημέρωσης με έναν εμπειρογνώμονα που λέει ότι πέταξαν πάνω από το νησί.

"Είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η Κίνα είναι πολύ πιο διεκδικητική - και θα χρησιμοποιούσα πραγματικά τη λέξη επιθετική, βαριά - στην προσέγγισή της στην Ταϊβάν", δήλωσε ο Ρίτσαρντ Χάας, πρόεδρος του Council on Foreign Relations στη Νέα Υόρκη, μιλώντας στο Bloomberg.

Ο Χάαε δήλωσε ότι το μπαράζ αντανακλά μια "αντιπαραγωγική εξωτερική πολιτική" που "θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ιαπωνίας να ενσωματωθεί ακόμη πιο στενά στην άμυνα της Ταϊβάν" και θα ενισχύσει την υποστήριξη στην Ουάσιγκτον για αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

A map of the missiles' trajectories showed that at least one of the weapons was believed to have flown over Taipei before landing in Japan's EEZ — a move that would be seen as a major escalation by Beijing. pic.twitter.com/YpUHh2zGA4