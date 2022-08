Αζερμπαϊτζάν: "Συντρίψαμε επίθεση των Αρμενίων κοντά στο Ναγκόρνο Καραμπάχ"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.00

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν υποστήριξε σήμερα ότι "συνέτριψε" μια επίθεση των δυνάμεων της Αρμενίας κοντά στον διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, εν μέσω διεθνών εκκλήσεων για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών σε μια περιοχή που αποτελεί σημείο ανάφλεξης εδώ και 30 χρόνια.

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ, με την υποστήριξη της Αρμενίας, αποσχίστηκε από το Αζερμπαϊτζάν ύστερα από μια αιματηρή εθνοτική σύγκρουση στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το 2020, το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να ανακτήσει μέρος των εδαφών που ήλεγχαν οι αυτονομιστές.

Βάσει των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας, ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή που εξακολουθούσαν να διατηρούν υπό τον έλεγχό τους οι αυτονομιστές. Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας και τις τελευταίες ημέρες οι εχθροπραξίες έχουν φουντώσει.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Αρμενία για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας δολιοφθορά που προκάλεσε τον θάνατο ενός στρατιώτη. Επιπλέον, το Μπακού υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του "συνέτριψαν" δυνάμεις της Αρμενίας που επιχείρησαν να καταλάβουν έναν λόφο σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

"Ως αποτέλεσμα, όσοι πολεμούσαν για λογαριασμό των παράνομων αρμενικών ενόπλων σχηματισμών σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν", ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, στην οποία ζητείται από όλα τα αρμενικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από την περιοχή, προειδοποιώντας με "συντριπτικά" αντίμετρα.

The Ministry of Defense of Azerbaijan has published footage of the "Retribution" operation in the unrecognized Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/q08Th8PJKF