Στον Ινδικό Ωκεανό έπεσαν συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου που "επέστρεψε" στη Γη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.35

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ο κινεζικός πύραυλος εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Συντρίμμια από τον κινεζικό πύραυλο Long March 5B έκαναν μια πύρινη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τη Νοτιοανατολική Ασία το Σάββατο και έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.