Η βρετανική Gazprom Energy κάνει rebrand

Ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς προμηθευτές ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου άλλαξε την επωνυμία του σε μια κίνηση που απομακρύνει περαιτέρω τον εαυτό του από τον πρώην ιδιοκτήτη του, τον ρωσικό γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom.

Η Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., η οποία διαπραγματευόταν ως Gazprom Energy, ονομάζεται πλέον SEFE Energy Ltd., γεγονός που αντικατοπτρίζει τη νέα ονομασία της μητρικής της εταιρείας, Securing Energy for Europe. Ο προμηθευτής λιανικής παρείχε περίπου το ένα πέμπτο του βιομηχανικού και εμπορικού φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020, αλλά είδε ορισμένους πελάτες να προσπαθούν να διακόψουν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

"Είδαμε πολλούς πελάτες, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, να σχολιάζουν πολύ θετικά την επιθυμία τους να παραμείνουν μαζί μας τώρα που δεν υπάρχει ρωσική έκθεση", δήλωσε στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της SEFE Energy Julian Denee. Η εταιρεία έχει περίπου 30.000 πελάτες και είδε κάποιους μεγάλους να ανανεώνουν τις τελευταίες εβδομάδες, πρόσθεσε.

Ο όμιλος βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης νωρίτερα φέτος, καθώς οι εταίροι διέκοψαν τους δεσμούς με τον εμπορικό οίκο του που εδρεύει στο Λονδίνο, ο οποίος επίσης άλλαξε όνομα. Τα μποϊκοτάζ, οι κίνδυνοι κυρώσεων και ο έλεγχος από τις τράπεζες απειλούσαν να αποσταθεροποιήσουν τον όμιλο και να προκαλέσουν ακόμη και μια βρετανική κυβερνητική διοίκηση, έως ότου η γερμανική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο τον Απρίλιο και εισέφερε ένα κρατικό δάνειο ύψους 9,8 δισ. ευρώ (10 δισ. δολάρια).

Η SEFE Energy, στους πελάτες της οποίας περιλαμβάνονται η Εθνική Υπηρεσία Υγείας και η McDonald's Corp., αναφέρει ότι προσφέρει βραχυπρόθεσμα και ευέλικτα συμβόλαια για να βοηθήσει τους επιχειρηματικούς πελάτες με απρόβλεπτες δαπάνες ενέργειας ενόψει ενός πολύ ακριβού χειμώνα, καθώς οι τιμές χονδρικής αυξάνονται. Η εταιρεία έχει επίσης πελάτες στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες και απασχολεί περίπου 250 άτομα.