Τσαβούσογλου για F-16: "Πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ" - Νέα επίθεση στην Ελλάδα για "τουρκική μειονότητα"

Στις συζητήσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τα F-16 αναφέρθηκε με νέες δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας πως πηγαίνουν καλά και πως η αρνητική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο Κογκρέσο τα περασμένα χρόνια έχει εξαφανιστεί.

"Οι διαπραγματεύσεις για τα F-16 πάνε καλά. Η προσέγγιση της κυβέρνησης (των ΗΠΑ) είναι πολύ θετική", δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, "μετά την άδικη αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για την πώληση F-16 και κιτ αναβάθμισης για παλαιότερα μοντέλα του μαχητικού αεροσκάφους", ανέφερε ο κ. Τσαβούσογλου για να σημειώσει ότι έχει δημιουργηθεί ένας "στρατηγικός μηχανισμός" μεταξύ ΗΠΑ-Τουρκίας για ζητήματα που απασχολούν τις διμερεις σχέσεις (Κούρδοι, έκδοση Γκιουλέν) και ότι η πρώτη συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε ήδη στη Νέα Υόρκη.

Ο Τσαβούσογλου τόνισε επίσης ότι η "αρνητική ατμόσφαιρα" που παρατηρήθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο τα τελευταία χρόνια έχει διαλυθεί.

"Αυτή η (διμερής) συνεργασία έχει επίσης στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ", είπε, καθώς και οι δύο χώρες είναι μέλη της συμμαχίας εδώ και πολλές δεκαετίες.

"Έχουν επίσης επίγνωση του ρόλου που έχει αναλάβει πρόσφατα η Τουρκική Δημοκρατία, και ας ελπίσουμε ότι αυτή η επίγνωση δεν είναι προσωρινή", πρόσθεσε ο Τσαβούσογλου, αναφερόμενος πιθανότατα στον βασικό ρόλο της Τουρκικής Δημοκρατίας στη διαμεσολάβηση για την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών.

