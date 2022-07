Νέα πρόκληση από Ερντογάν: Η Ελλάδα διαβρώνει σκόπιμα τους όρους της Συνθήκης της Λωζάνης

Η Ελλάδα έχει διαβρώσει σκόπιμα τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συνθήκης της Λωζάνης πρόσφατα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για την 99η επέτειο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως "οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης, ιδίως τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας, έχουν πρόσφατα διαβρωθεί σκόπιμα από την Ελλάδα".

"Δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση, η οποία είναι ασύμβατη με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας και την πίστη στη συνθήκη", πρόσθεσε.

"Η Τουρκική Δημοκρατία εδραιώνει την ενεργό θέση της σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, καθώς κάνει σταθερό βήμα προς το 2023, την 100ή επέτειο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης και της ίδρυσης της Δημοκρατίας της Τουρκίας", πρόσθεσε.

