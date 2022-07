ΗΠΑ: Ο Τραμπ δείχνει ενδιαφέρον για την προεδρία και διχάζει τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Ντόναλντ Τραμπ λατρεύει τη μεγάλη σκηνή, σχολιάζει η Handelsblatt. Μίλησε για μιάμιση ώρα σε προεκλογική εκδήλωση στην Αριζόνα χθες το βράδι. Και στην πραγματικότητα όλα είναι όπως πριν. Ο Ρεπουμπλικάνος ξεσπά: κατά των "ριζοσπαστών αριστερών", κατά του διαδόχου του, στην προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, του υψηλού πληθωρισμού, των ακριβών τιμών των καυσίμων και των "ψεύτικων μέσων ενημέρωσης". Μέχρι σήμερα συμπεριφέρεται σαν να του έκλεψαν τις εκλογές.

Ο Τραμπ ταξίδεψε στην ταλαντευόμενη πολιτεία για να κάνει προεκλογική εκστρατεία υπέρ της Κάρι Λέικ, της υποψήφιας που προτιμά για κυβερνήτη. Και να προετοιμάσει το κλίμα για τις μεγάλες εκλογές που έρχονται. "Φέτος θα ξανακερδίσουμε την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία", βροντοφωνάζει ο 76χρονος. "Και το 2024 θα πάρουμε πίσω τον όμορφο Λευκό Οίκο μας".

Δεν πρόκειται για επίσημη ανακοίνωση. Όμως η εμφάνισή του θεωρείται ως άλλο ένα μήνυμα ότι μπορεί να σχεδιάζει να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο αγώνας για το μέλλον του Συντηρητικού Κόμματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περίεργο είναι ότι ο Μάικ Πενς, ο τότε αντιπρόεδρος του Τραμπ, βρισκόταν επίσης στην Αριζόνα την Παρασκευή για προεκλογικές εκδηλώσεις. Ο Pence υποστηρίζει έναν άλλο υποψήφιο, την Karrin Taylor Robson. Είναι πρώην λομπίστρια του κόμματος και μέρος του κατεστημένου που γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ.

Οι εμφανίσεις στην πολιτεία θεωρούνται προάγγελος της διαφαινόμενης μάχης για την κατεύθυνση. "Αυτή είναι η μάχη για την ψυχή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Αριζόνα", λέει ο Barrett Marson, στρατηγικός σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών, στην ειδησεογραφική πύλη Politico.

Είναι μια αδιαφανής κατάσταση και για τις δύο πλευρές. Η προτιμώμενη από τον Τραμπ υποψήφια Kari Lake θεωρεί τον εαυτό της "προϊόν της Νέας Δεξιάς", όπως επισημαίνει στο Twitter. Αλλά μένει να δούμε πόση υποστήριξη θα έχει ο Τραμπ σε εθνικό επίπεδο.

Ένα νέο βιβλίο τροφοδοτεί τη συζήτηση στην Ουάσιγκτον. Στο βιβλίο "Thank you for your Servitude", ο Mark Leibovich, δημοσιογράφος του περιοδικού "The Atlantic", περιγράφει πώς οι Ρεπουμπλικάνοι που υποστηρίζουν δημοσίως τον Trump ελπίζουν πίσω από κλειστές πόρτες ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος.