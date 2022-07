Θετικός στην Covid-19 ο Μπάιντεν - Άρχισε το αντιιικό χάπι Paxlovid

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.50

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε την Πέμπτη το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) ο Λευκός Οίκος.

O 79χρονος αρχηγός του αμερικανικού κράτους, ο οποίος είναι πλήρως εμβολιασμένος με τέσσερις δόσεις, εμφανίζει "πολύ ελαφριά συμπτώματα", σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αμερικανικής Προεδρίας, Karine Jean-Pierre.

Ο κ. Μπάιντεν έχει ξεκινήσει τη λήψη Paxlovid, αντιιικού χαπιού το οποίο μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας για ανθρώπους που είναι θετικοί στον κορονοϊό, συμπλήρωσε η εκπροσωπος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα εργάζεται απομονωμένος μέχρι να αρνητικοποιηθεί και θα θα πραγματοποιήσει κανονικά όλες του τις συναντήσεις - μέσω όμως τηλεδιάσκεψης - για σήμερα.



"Φίλοι μου, είμαι πολύ καλά": ήταν το μήνυμα του ίδιου του Τζο Μπάιντεν για την κατάσταση της υγείας του, μέσω Twitter.

"Πάντα απασχολημένος!" πρόσθεσε σε ένα μήνυμα που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του, με στόχο να δείξει ότι παραμένει πάντα στα ηνία της χώρας.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571