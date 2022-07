Σε κλοιό πυρκαγιών η Ιταλία - Εννέα πόλεις σε συναγερμό για τον σφοδρό καύσωνα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τοσκάνη δίνουν μάχη για δεύτερη μέρα για να ελέγξουν μια δασική πυρκαγιά που ανάγκασε εκατοντάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους, ενώ μια πυρκαγιά στη βορειοανατολική Ιταλία επεκτάθηκε στη Σλοβενία ​​και απείλησε να αφήσει την πόλη της Τεργέστης χωρίς ρεύμα και νερό.

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας αυτή την εβδομάδα καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Εννέα πόλεις είναι σε συναγερμό για τον σφοδρό καύσωνα στη χώρα την Τρίτη. Το σύνολο αναμένεται να ανέλθει σε 14 την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης, του Μιλάνου και της Φλωρεντίας, και 16 την Παρασκευή.

Οι θερμοκρασίες προβλέπονται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μια περιοχή του βορρά και του κέντρου αυτή την εβδομάδα, καθώς και στην Απουλία στα νότια και στα νησιά Σαρδηνία και Σικελία.

WATCH: On Wednesday, fire brigades in Tuscany battled a wildfire that forced hundreds of people to flee and resulted in gas tanks exploding, while smoke from a fire in northeastern Italy caused shipbuilder Fincantieri to close a 3,000-staff plant. #wildfire #Italy pic.twitter.com/XM5jyHyh52